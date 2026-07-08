Theo đó, các ngành Y khoa và Răng - Hàm - Mặt có mức điểm sàn cao nhất là 22. Xếp thứ hai về mức điểm sàn là các ngành Y học cổ truyền và Dược học, với 20 điểm. Các ngành còn lại có mức điểm sàn là 18.

Cụ thể, ngưỡng điểm sàn xét từ điểm thi tốt nghiệp THPT để tuyển sinh các ngành thuộc nhóm sức khỏe trình độ đại học năm 2026 đối với thí sinh ở khu vực 3 có mức điểm tối thiểu (không nhân hệ số) của tất cả các tổ hợp như sau:

Điểm sàn đối với ngành thuộc lĩnh vực sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề do Bộ GD-ĐT công bố hàng năm. Năm 2025, ngưỡng xét tuyển vào các ngành Y khoa và Răng - Hàm - Mặt là 20,5 điểm; ngành Dược học và Y học cổ truyền là 19 điểm. Các ngành Điều dưỡng, Y học dự phòng, Hộ sinh, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật hình ảnh y học, Kỹ thuật phục hồi chức năng, Kỹ thuật phục hình răng có điểm sàn là 17.