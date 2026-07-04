Sau khi Bộ GD-ĐT công bố điểm thi tốt nghiệp THPT, nhiều trường đại học đã bắt đầu công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) năm 2026. Với khối ngành đào tạo giáo viên, sức khỏe và pháp luật, điểm sàn sẽ được Bộ GD-ĐT công bố vào ngày 8/7.

Trường Đại học Nông lâm TPHCM là trường đầu tiên công bố điểm sàn xét tuyển cho các phương thức. Với phương thức xét tuyển từ điểm thi tốt nghiệp THPT, học bạ, điểm sàn từ 16-18 điểm. Phương thức xét tuyển điểm thi đánh giá năng lực có điểm sàn từ 601-650.

Tiếp đó, Đại học Quốc gia Hà Nội công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào chung năm 2026 là 19 điểm, là tổng ba môn thi tốt nghiệp THPT, chưa nhân hệ số, đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực, đối tượng. Với phương thức xét kết quả thi đánh giá năng lực HSA, điểm xét tuyển sẽ được quy đổi tương đương sang thang 30 và điểm sàn cũng là 19.

Trong khi đó, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo, với phương thức sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026, phương thức sử dụng kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực (HSA) và các phương thức xét tuyển khác, mức điểm nhận hồ sơ đều được quy đổi tương đương về thang điểm 30 (không nhân hệ số, đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực và đối tượng nếu có).

Đối với các chương trình đặc biệt, thí sinh phải đạt từ 25 điểm trở lên để đăng ký vào chương trình tài năng và từ 23 điểm trở lên đối với chương trình chất lượng cao (theo thang điểm quy đổi 30).

Còn tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐH Quốc gia Hà Nội, điểm sàn đối với phương thức sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT là 19 điểm, không nhân hệ số, đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực và đối tượng (nếu có). Với phương thức sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực (HSA) của Đại học Quốc gia Hà Nội, điểm sàn sau quy đổi tương đương về thang điểm 30 cũng là 19 điểm.

Năm nay, trường chỉ sử dụng kết quả bài thi HSA mã Q21 để xét tuyển theo phương thức này.

Thí sinh thi tốt nghiệp THPT năm nay. Ảnh: Thạch Thảo

Gần đây nhất, Đại học Kinh tế Quốc dân ngày 3/7 công bố điểm sàn đối với phương thức xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 và phương thức kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT với chứng chỉ tiếng Anh quốc tế là 22 điểm ở tất cả các tổ hợp.

Năm nay, trường sử dụng 4 tổ hợp xét tuyển gồm A00, A01, D01 và D07. Điểm xét tuyển và điểm trúng tuyển được áp dụng thống nhất giữa các tổ hợp, không có chênh lệch.

Cùng thời điểm, Đại học Bách khoa Hà Nội công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào năm 2026. Theo phương thức sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT, điểm sàn là 20 điểm đối với nhóm ngành kỹ thuật và 19,5 điểm đối với nhóm ngành kinh tế, giáo dục, ngoại ngữ.

Với phương thức xét tuyển tài năng, điểm sàn áp dụng cho tất cả các ngành là 55 điểm; còn phương thức sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá tư duy có điểm sàn 44,93 đối với nhóm ngành kỹ thuật và 43,88 đối với nhóm ngành kinh tế, giáo dục, ngoại ngữ.

Trường cũng công bố mức chênh lệch điểm giữa các tổ hợp xét tuyển theo phương thức sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT, căn cứ trên phổ điểm thi năm 2026.

Từ ngày 2/7 đến 17h ngày 14/7, thí sinh bắt đầu thực hiện đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống tuyển sinh chung của Bộ GD-ĐT. Thí sinh nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến từ ngày 15/7 đến 17h ngày 21/7. Sau đó, Bộ GD-ĐT sẽ xử lý nguyện vọng xét tuyển (lọc ảo) từ ngày 4/8 đến 17h ngày 10/8.

Trước 17h ngày 13/8, các cơ sở đào tạo phải thông báo thí sinh trúng tuyển đợt 1. Thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học trên hệ thống, chậm nhất đến 17h ngày 21/8.

Trong năm ngoái, điểm sàn xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT của các đại học trên cả nước dao động từ 14-25 điểm.

Nhiều trường có điểm sàn ở mức 24 điểm trở lên với một số ngành như Học viện Ngoại giao, Trường Đại học Ngoại thương, Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội, Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội…

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