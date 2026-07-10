Điểm chuẩn của Học viện Ngoại giao trong ba năm qua không có nhiều biến động. Trong đó, nhóm ngành “truyền thống” của học viện vẫn duy trì sức hút lớn.

Quan hệ quốc tế luôn là một trong những ngành có điểm chuẩn cao của Học viện. Năm 2023, điểm chuẩn ngành này dao động 25,8-28,3 tùy tổ hợp xét tuyển. Năm 2024, điểm chuẩn ngành này tăng nhẹ ở tất cả các tổ hợp, dao động từ 25,76 đến 28,76 điểm. Đến năm 2025, điểm chuẩn là 25,95, áp dụng cho các tổ hợp xét tuyển trừ C00. Riêng tổ hợp C00 (Văn, Sử, Địa), mức trúng tuyển cao hơn 3 điểm.

Bên cạnh đó, Truyền thông quốc tế cũng là ngành có điểm chuẩn cao tại Học viện. Năm 2024, điểm chuẩn tổ hợp C00 đạt tới 29,05 điểm - thuộc nhóm cao nhất toàn Học viện. Đến năm 2025, điểm chuẩn là 28,9 ở tổ hợp C00, 25,9 điểm ở các tổ hợp còn lại, tiếp tục nằm trong nhóm ngành có mức đầu vào cao.

Trong số các ngành Hàn Quốc học, Hoa Kỳ học, Trung Quốc học, Nhật Bản học…, Trung Quốc học vẫn là ngành có sức hút nhất. Điểm chuẩn tổ hợp C00 ở ngành này dao động 28,42-29,2. Đây cũng là ngành có điểm chuẩn cao nhất vào Học viện Ngoại giao năm 2024 và 2025 và cao thứ hai học viện ở năm 2023. Xếp sau đó lần lượt là Hàn Quốc học, Hoa Kỳ học, Nhật Bản học.

Ở nhóm ngành kinh tế và luật, mức điểm chuẩn có xu hướng ổn định trong hai năm 2023, 2024 và giảm vào năm 2025, bao gồm Kinh tế quốc tế, Kinh doanh quốc tế, Luật quốc tế hay Luật thương mại quốc tế.

Nhìn chung, trong 3 năm qua, điểm chuẩn các ngành ở tổ hợp C00 của Học viện Ngoại giao phổ biến trên 28 điểm, ở các tổ hợp khác phổ biến ở mức 25,5-26,5.

Điểm chuẩn Học viện Ngoại giao 3 năm qua như sau:

STT Ngành Tổ hợp xét tuyển 2023 2024 2025 1 Quan hệ quốc tế A01, D01, D07 26,8 26,76 25,95 D03, D04, D06 25,8 25,76 C00 28,3 28,76 2 Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh hệ số 2) A01, D01, D07 35,99 35,38 25,28 3 Kinh tế quốc tế A00 25,76 25,47 24,45 A01, D01, D07 26,76 26,47 D03, D04, D06 25,76 25,47 4 Luật quốc tế A01, D01, D07 26,52 26,55 24,95 D03, D04, D06 25,52 25,55 C00 28,02 28,55 5 Truyền thông quốc tế A01, D01, D07 26,96 27,05 25,9 D03, D04, D06 25,96 26,05 C00 28,46 29,05 6 Kinh doanh quốc tế A00 25,8 25,6 24,75 A01, D01, D07 26,8 26,6 D03, D04, D06 25,8 25,6 7 Luật thương mại quốc tế A01, D01, D07 26,7 26,37 24,7 D03, D04, D06 25,7 25,37 C00 28,2 28,37 8 Châu Á - Thái Bình Dương học Hàn Quốc học A01, D01, D07 26,7 26,83 25,1 C00 28,2 28,83 Hoa Kỳ học A01, D01, D07 26,4 26,55 24,17 C00 27,9 28,55 Nhật Bản học A01, D01, D07 26,27 26,73 24,43 D06 25,27 25,73 C00 27,77 28,73 Trung Quốc học A01, D01, D07 26,92 27,2 26,09 D04 25,92 26,2 C00 28,42 29,2 Năm 2026, Học viện Ngoại giao dự kiến tuyển 2.200 sinh viên theo 4 phương thức: Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển, xét tuyển kết hợp điểm học bạ và chứng chỉ quốc tế, xét tuyển kết hợp chứng chỉ SAT/ACT/A-level/bằng IB và chứng chỉ quốc tế, xét tuyển dựa trên điểm thi tốt nghiệp THPT.

Mức học phí của Học viện Ngoại giao dự kiến tăng 5-17 triệu đồng so với năm trước, tùy ngành. Cụ thể, các ngành Quan hệ quốc tế, Ngôn ngữ Anh, Kinh tế Quốc tế, Luật quốc tế, Truyền thông quốc tế, Kinh doanh quốc tế, Luật thương mại quốc tế có mức thu 50-53 triệu đồng/năm học.

Các ngành Hàn Quốc học, Hoa Kỳ học, Trung Quốc học, Nhật Bản học có mức học phí gần 48 triệu đồng/năm học.

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