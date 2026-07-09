Ở phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm sàn vào Trường Đại học Mở Hà Nội từ 17 đến 20. Trong đó, cao nhất là các ngành Luật, Luật Quốc tế, Luật Kinh tế, Ngôn ngữ Trung Quốc.

Tổ hợp xét tuyển có hai môn nhân hệ số 2 được tính theo thang điểm 50 đã được quy đổi về thang điểm 30. Mức điểm trên đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng.

Điểm sàn Trường Đại học Mở Hà Nội năm 2026 như sau:

Những tổ hợp xét tuyển có môn viết chữ HOA, in ĐẬM được tính hệ số 2.

Riêng các ngành thuộc lĩnh vực Pháp luật, thí sinh đủ điều kiện đăng ký xét tuyển khi đạt ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào. Ngoài ra, tổng điểm thi môn Toán và Ngữ văn (đối với tổ hợp có cả hai môn này) đạt từ 12 hoặc điểm thi môn Ngữ văn (đối với tổ hợp chỉ có Ngữ văn) đạt từ 6 điểm.

Bảng quy đổi tương đương ngưỡng đầu vào, điểm trúng tuyển giữa các phương thức xét tuyển như sau:

Năm 2026, Trường Đại học Mở Hà Nội tuyển khoảng 4.255 sinh viên theo các phương thức: Xét điểm thi tốt nghiệp THPT, xét điểm học bạ THPT, xét điểm thi đánh giá tư duy (TSA) và đánh giá năng lực (HSA), xét tuyển thẳng, xét kết hợp với môn năng khiếu vẽ đối với các ngành: Thiết kế Đồ họa, Thiết kế Nội thất, Thiết kế Thời trang, Kiến trúc.

Năm ngoái, điểm chuẩn vào Trường Đại học Mở Hà Nội với nhóm ngành Luật lấy cao nhất, mức 23,17-25,17, xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT. Một ngành khác có điểm chuẩn trên 24 là Ngôn ngữ Trung Quốc. Đa số các ngành còn lại lấy 18-23 điểm.