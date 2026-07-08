Theo đó, điểm sàn đối với các ngành đào tạo giáo viên trình độ đại học là 20 điểm (theo thang điểm 30, không nhân hệ số, không tính điểm cộng).

Riêng các ngành Giáo dục Thể chất, Sư phạm Âm nhạc và Sư phạm Mỹ thuật có điểm sàn 19 điểm đối với tổ hợp xét tuyển gồm 3 môn văn hóa. Đối với các tổ hợp có môn năng khiếu, các cơ sở đào tạo thực hiện theo quy định của Quy chế tuyển sinh hiện hành.

Sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội trong lễ khai giảng năm học mới.

Đối với ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng, ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào là 17 điểm đối với tổ hợp xét tuyển gồm 3 môn văn hóa; các tổ hợp khác cũng thực hiện theo quy định của Quy chế tuyển sinh hiện hành.

Mức điểm trên áp dụng đối với thí sinh ở khu vực 3, được tính theo tổng điểm của 3 bài thi hoặc môn thi trong tổ hợp xét tuyển theo thang điểm 30, không nhân hệ số, không tính điểm cộng, đồng thời không phân biệt kết quả thi của thí sinh học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2006 hay 2018.

Bộ GD-ĐT yêu cầu các đại học, học viện, trường đại học và trường cao đẳng có đào tạo giáo viên tổ chức xét tuyển đối với thí sinh sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT theo đúng Quy chế tuyển sinh và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

Năm 2025, mức điểm sàn ngành sư phạm trình độ đại học là 18-19 điểm.

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