Ngày 8/7, Bộ GD-ĐT công bố điểm sàn các chương trình đào tạo thuộc lĩnh vực pháp luật năm 2026. Cụ thể, mức điểm sàn xét từ điểm thi tốt nghiệp THPT đối với thí sinh ở khu vực 3 có mức điểm tối thiểu (không nhân hệ số) của tất cả các tổ hợp, không tính điểm cộng là 20.

Thí sinh thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ảnh: Thạch Thảo

Theo quy chế tuyển sinh đại học năm 2026, lần đầu tiên Bộ GD-ĐT sẽ áp dụng mức điểm đảm bảo chất lượng đầu vào cho ngành luật bên cạnh nhóm ngành sức khoẻ và sư phạm như những năm trước.

Các ngành luật đã bắt buộc áp dụng chuẩn chương trình khối pháp luật từ năm 2025. Ngành luật hiện được xem là ngành đặc biệt cần quy định ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào để duy trì chất lượng đào tạo đáp ứng yêu cầu khi sinh viên ra nghề.

Với các phương thức khác, thí sinh xét tuyển vào khối ngành Pháp luật phải đảm bảo kết quả học tập lớp 12 mức tốt và tổng điểm ba môn thi tốt nghiệp THPT đạt 18 hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT đạt từ 8,5 trở lên.

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