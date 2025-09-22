Ngân hàng Woori Việt Nam (Woori Bank) đang niêm yết lãi suất huy động cao nhất chỉ 4,7%/năm, theo biểu lãi suất huy động cập nhật trên website ngân hàng.

Tuy nhiên, tại các điểm giao dịch của ngân hàng này, sản phẩm tiết kiệm tích lũy định kỳ dành cho khách hàng cá nhân có thể lên đến 6,5%/năm.

Tuy nhiên, không dễ để có thể đạt được mức lãi suất cao nhất này.

Theo tìm hiểu, để có thể nhận về mức lãi suất lên đến 6,5%/năm, khách hàng phải đáp ứng đủ các tiêu chí: kỳ hạn gửi tối thiểu 24 tháng đến tối đa 36 tháng; số tiền gửi ban đầu tối thiểu 5 tỷ đồng.

Sản phẩm tiết kiệm tích lũy của Woori Bank cũng áp dụng mức cộng thêm lãi suất theo các mức tiền gửi ban đầu khác nhau: dưới 500 triệu đồng, từ 500 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng, từ 1 tỷ đồng đến 2 tỷ đồng,...

Khác với sản phẩm tiết kiệm thông thường, tiết kiệm tích lũy định kỳ giúp khách hàng chủ động trong việc tích lũy thường xuyên, không yêu cầu số dư tối thiểu/tối đa, thời hạn tiền gửi phổ biến từ 6-60 tháng. Theo nguyên tắc, khách hàng nộp tiền vào một ngày quy định hàng tháng. Lãi suất tiền gửi được ngân hàng thanh toán vào ngày đáo hạn.

Sản phẩm tiết kiệm tích lũy cũng đang được các ngân hàng thương mại trong nước áp dụng phổ biến, tuy nhiên lãi suất ngân hàng chênh lệch không đáng kể so với sản phẩm tiết kiệm thông thường.

Ngoài ra, các ngân hàng cũng trả lãi suất tiết kiệm rất cao cho những khoản tiền gửi đặc biệt lớn.

Chẳng hạn như, Nam A Bank niêm yết lãi suất huy động 5,6%/năm cho khách hàng gửi tiết kiệm thông thường kỳ hạn 24 tháng, 6%/năm nếu số tiền gửi từ 500 tỷ đồng.

Ngân hàng này mới đây cũng công bố kế hoạch phát hành chứng chỉ tiền gửi với lãi suất lên đến 7%/năm. Chứng chỉ tiền gửi phát hành tối thiểu 100 triệu đồng/khách hàng. Thời gian phát hành từ 13/9-13/12/2025.

ACB cũng đang niêm yết lãi suất huy động cao nhất lên đến 6%/năm dành cho khách hàng gửi tiết kiệm từ 200 tỷ đồng.

Tại PVCombank, lãi suất huy động kỳ hạn 12-13 tháng lên đến 9%/năm dành cho khách hàng gửi tiết kiệm từ 2.000 tỷ đồng trở lên.

Đáng chú ý, ABBank niêm yết lãi suất huy động cao nhất 9,65%/năm khi gửi kỳ hạn 13 tháng với số tiền từ 1.500 tỷ đồng.

Tại HDBank, lãi suất đặc biệt được áp dụng cho kỳ hạn 12 và 13 tháng, lần lượt là 7,7% và 8,1%/năm. Điều kiện khách hàng cá nhân lĩnh lãi cuối kỳ và gửi số tiền tối thiểu 500 tỷ đồng.

Vikki Bank áp dụng lãi suất đặc biệt cho khách hàng gửi tiết kiệm kỳ hạn 13 tháng, số dư tiền gửi từ 999 tỷ đồng trở lên; cao hơn 1,8%/năm so với mức lãi suất thường đang áp dụng cho cùng kỳ hạn.

Với mức lãi suất huy động tại quầy lĩnh lãi cuối kỳ là 5,7%/năm, lãi suất huy động cao nhất dành cho khách hàng đặc biệt của Vikki Bank là 7,5%/năm.