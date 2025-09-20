Gửi tiết kiệm tích lũy là giải pháp tiết kiệm có kỳ hạn, cho phép người gửi chủ động gửi góp nhiều lần vào tài khoản tiết kiệm. Giải pháp này không giới hạn số lần gửi và số tiền tích lũy, lãi được tính dựa theo số dư cuối ngày.

Nói cách khác, gửi tiết kiệm tích lũy là hình thức gửi thêm tiền vào tài khoản tích lũy. Ngoài việc gửi định kỳ ra thì vẫn có thể gửi thêm tiền vào bất cứ khi nào.

Gửi tiết kiệm tích lũy và gửi tiết kiệm cố định có những đặc điểm riêng, phù hợp với từng đối tượng khách hàng khác nhau. Tùy vào nhu cầu và khả năng tài chính, người gửi có thể chọn hình thức phù hợp nhất.

Với tiết kiệm tích luỹ, khách hàng có thể nộp tiền trực tuyến thông qua ứng dụng ngân hàng số, có thể cài đặt lịch chuyển tiền tự động theo ngày/tuần/ tháng/quý hoặc khách hàng chủ động nộp tiền vào tài khoản bất cứ khi nào có tiền nhàn rỗi.

Ảnh minh hoạ (Hoàng Hà).

Ngân hàng không giới hạn số lần, số tiền gửi tích lũy và tiền gửi tiết kiệm, phương thức tiết kiệm này hoàn toàn dễ dàng thao tác và quản lý trên ứng dụng mobile banking, chủ động thay đổi số tiền mục tiêu và có thể bỏ qua kỳ hạn nộp tiền bất kỳ nếu muốn.

Vì vậy, ưu điểm lớn nhất của hình thức này là gửi theo mỗi lần từ những số tiền nhỏ mà không cần phải chờ có 1 khoản tiền lớn mới gửi tiết kiệm; giúp người gửi có thể chủ động với kế hoạch tài chính của mình. Thậm chí, chỉ cần có từ 100.000 đồng là khách hàng đã có thể mở tài khoản tiết kiệm tích luỹ.

Kỳ hạn của hình thức tiết kiệm này thường từ tối thiểu 3 tháng đến 60 tháng. Lãi suất tiết kiệm của sản phẩm này thường tương đương với lãi suất tiết kiệm thông thường, hoặc chênh lệch khoảng 0,1%/năm.

Cũng giống như tiết kiệm thông thường, người gửi tiết kiệm tích luỹ có thể tất toán trước hạn và được hưởng lãi suất tiết kiệm không kỳ hạn.

Hình thức này rất phù hợp với các nhóm khách hàng như:

Những người chưa có số dư nhiều nhưng thu nhập ổn định, nhờ đó, người gửi có thể xây dựng được kế hoạch tiết kiệm, quản lý chi tiêu hiệu quả và có nguồn dự phòng cho những dự định lớn sau này.

Với những phụ huynh muốn gửi tiết kiệm cho con, chỉ với những khoản tiền tích lũy nhỏ định kỳ và thành lập gói gửi tiền tích lũy, cha mẹ đã có thể xây dựng kế hoạch tài chính cho con.

Ngoài hai hình thức gửi tiết kiệm phổ biến là gửi tiết kiệm tích lũy và gửi tiết kiệm thông thường, một số ngân hàng còn cung cấp hình thức gửi tiết kiệm rút gốc linh hoạt. Đây là giải pháp tiền gửi cho phép khách hàng rút một phần hoặc toàn bộ số tiền gốc đã gửi mà vẫn được hưởng lãi suất ban đầu cho phần tiền gốc còn lại.