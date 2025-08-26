Sáng 26/8, tại phường Điện Biên Phủ, chính quyền tỉnh Điện Biên tổ chức trọng thể lễ đặt tên đường Ngô Mạnh Lân - một trong những tuyến đường mới được lựa chọn mang tên các văn nghệ sĩ, trí thức tiêu biểu của đất nước. Buổi lễ có sự tham dự của bà Ngô Phương Ly - phu nhân Tổng Bí thư Tô Lâm, đồng thời là con gái cố họa sĩ, đạo diễn Ngô Mạnh Lân, cùng các thành viên trong gia đình.

Bà Ngô Phương Ly, phu nhân Tổng Bí thư Tô Lâm, con gái cố họa sĩ, đạo diễn Ngô Mạnh Lân và các thành viên trong gia đình dự lễ gắn biển tên đường Ngô Mạnh Lân.

Trong không khí trang trọng, các đại biểu và nhân dân địa phương cùng ôn lại những đóng góp to lớn của cố họa sĩ, nhà đạo diễn, biên kịch, nhà nghiên cứu phim hoạt hình Việt Nam Ngô Mạnh Lân - người được xem là “cánh chim đầu đàn” của điện ảnh hoạt hình nước nhà, tác giả của nhiều bộ phim gắn liền với tuổi thơ bao thế hệ.

Tuyến đường Ngô Mạnh Lân nằm trên địa bàn phường Điện Biên Phủ, cạnh Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ có chiều dài gần 310m, chiều rộng 11,5m. Đường có điểm đầu nối từ đường Võ Nguyên Giáp, điểm cuối là đường theo quy hoạch giáp ven sông Nậm Rốm. Đây là một trong 14 tuyến đường mới được đặt tên trong đợt chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Trước đó, ngày 14/8, tại phường Mường Thanh, tỉnh Điện Biên cũng đã tổ chức lễ đặt tên đường Phạm Văn Cường để tưởng nhớ Trung úy, Anh hùng liệt sĩ Phạm Văn Cường - cán bộ công tác tại Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Lai Châu (nay là Công an tỉnh Điện Biên), hy sinh ngày 6/10/2001 trong quá trình truy bắt tội phạm ma túy đặc biệt nguy hiểm trong một chuyên án lớn.

Theo phương án đã được phê duyệt, tại phường Điện Biên Phủ sẽ có 13 tuyến phố mới mang tên các văn nghệ sĩ, nhà văn, nhà sử học nổi tiếng như: Nguyễn Thành, Nam Cao, Vũ Ngọc Phan, Trần Huy Liệu, Nguyễn Tuân, Nguyễn Huy Tưởng, Lê Huy Toàn, Dương Hướng Minh, Nguyễn Bích, Nguyễn Sáng, Mai Văn Hiến… Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, vừa hoàn thiện hệ thống hạ tầng đô thị, vừa lan tỏa giá trị lịch sử văn hóa, giáo dục truyền thống cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

