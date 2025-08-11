Bày tỏ vui mừng và xúc động khi gặp các chị em là cô dâu Việt đang sinh sống tại Hàn Quốc, Phu nhân Ngô Phương Ly gửi đến các chị em những tình cảm ấm áp, thân thương từ quê nhà.

Phu nhân chia sẻ quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc đã và đang phát triển mạnh mẽ, toàn diện và thực chất, phản ánh tầm cao mới trong hợp tác song phương không chỉ về chính trị, kinh tế mà còn giao lưu nhân dân, giao lưu văn hóa. Trong đó, cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc đóng vai trò vô cùng quan trọng.

Các cô dâu chào đón Phu nhân Ngô Phương Ly. Ảnh: Minh Nhật

Hiện cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc đã trở thành cộng đồng lớn mạnh với hơn 350 nghìn người, trong đó có hơn 100 nghìn gia đình Việt Nam.

“Có thể nói, mỗi chị em, mỗi gia đình đa văn hóa Việt - Hàn chính là cầu nối, là sứ giả của tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước” - Phu nhân Ngô Phương Ly nhấn mạnh.

Lắng nghe các chị em chia sẻ về cuộc sống nơi đất khách quê người, Phu nhân chia sẻ khi sống xa quê, các chị em sẽ gặp phải những khó khăn, từ sự khác biệt trong ngôn ngữ, văn hóa hay sự thích nghi với cuộc sống mới nơi bản địa…

Tuy nhiên, Phu nhân Ngô Phương Ly cho rằng, vượt qua những khó khăn, bỡ ngỡ của những ngày đầu sang Hàn Quốc, các cô dâu Việt Nam đã hòa nhập dần với cuộc sống xa xứ, nỗ lực tìm kiếm một cuộc sống tươi đẹp hơn.

Phu nhân Ngô Phương Ly trò chuyện với các cô dâu Việt. Ảnh: Minh Nhật

Các cô dâu Việt Nam tham gia cuộc gặp Phu nhân Tổng Bí thư. Ảnh: Minh Nhật

Không chỉ vượt qua những rào cản, nỗ lực hòa nhập với cuộc sống mới mà các chị em vẫn không quên gìn giữ văn hóa dân tộc trong từng tiếng nói, phong tục tập quán. Phu nhân vui mừng nhận thấy chị em đã tích cực tham gia vào các hoạt động cộng đồng, hỗ trợ lẫn nhau, đóng góp cho xã hội sở tại và giữ mối liên hệ chặt chẽ với quê hương, vun đắp một cuộc sống mới ổn định và hạnh phúc.

Phu nhân Tổng Bí thư mong rằng dù có bất kỳ khó khăn, vướng mắc hay cần sự hỗ trợ nào, các chị em có thể tìm đến Đại sứ quán, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Busan, Hàn Quốc, hoặc các hội đoàn người Việt Nam tại đây để được lắng nghe, chia sẻ và hỗ trợ giải quyết những tâm tư, nguyện vọng của bà con.

Đảng và Nhà nước luôn coi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời, là máu thịt của dân tộc, luôn theo sát đời sống của bà con xa xứ, trong đó đặc biệt quan tâm tới đời sống của các phụ nữ Việt Nam lấy chồng nước ngoài.

Ảnh: Minh Nhật

Phu nhân Ngô Phương Ly chụp ảnh lưu niệm với các cô dâu Việt Nam tại Hàn Quốc. Ảnh: Minh Nhật

Bày tỏ vinh dự khi được gặp Phu nhân Ngô Phương Ly, các cô dâu Việt tại Hàn Quốc đã chia sẻ về cuộc sống. Các cô dâu Việt đều khẳng định rằng dù sinh sống tại xứ sở kim chi nhưng vẫn luôn cố gắng mỗi ngày, phấn đấu sống tốt hơn nữa, không chỉ biết chăm lo cho gia đình êm ấm mà còn giúp đỡ xã hội để cuộc sống có nhiều ý nghĩa, giá trị hơn.

Ngoài ra, do việc tổ chức những lớp học tiếng Việt còn gặp nhiều khó khăn về giáo viên, giáo trình. Các cô dâu Việt mong muốn có thêm nhiều kiều bào tham gia lớp tập huấn tiếng Việt, được cung cấp giáo trình phù hợp với lứa tuổi của trẻ em trong gia đình đa văn hóa.

Các cô dâu Việt cũng mong muốn có thêm nguồn hỗ trợ để giúp cho những gia đình mẹ đơn thân. Kiều bào mong được Đảng, Nhà nước tạo điều kiện trong việc nhận trở lại quốc tịch; hỗ trợ cơ hội thường xuyên về Việt Nam tham gia các chương trình trải nghiệm văn hóa để gắn kết với quê hương...