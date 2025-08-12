Phu nhân Ngô Phương Ly bày tỏ vui mừng sang thăm Hàn Quốc và có dịp trao đổi thân tình với Phu nhân Kim Hye Kyung; chân thành cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu, trọng thị và chu đáo mà Tổng thống Lee Jae Myung, Phu nhân Kim Hye Kyung và Chính phủ, nhân dân Hàn Quốc đã dành cho đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.

Phu nhân Tổng Bí thư bày tỏ ấn tượng sâu sắc về đất nước Hàn Quốc tươi đẹp, người dân Hàn Quốc thân thiện, mến khách; mong muốn quan hệ tốt đẹp hai nước và hai dân tộc Việt - Hàn không ngừng phát triển...

Phu nhân Tổng Bí thư Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly và Phu nhân Tổng thống Lee Jae Myung, bà Kim Hye Kyung. Ảnh: Minh Nhật

Cùng chia sẻ về bề dày lịch sử và truyền thống văn hiến của cả hai dân tộc, hai Phu nhân nhấn mạnh sự tương đồng về văn hóa giữa Việt Nam và Hàn Quốc là nền tảng để hai nước tăng cường giao lưu hữu nghị, mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực; nhất trí về vai trò đặc biệt quan trọng của giao lưu nhân dân và hợp tác văn hóa trong việc củng cố nền tảng xã hội thuận lợi của quan hệ Việt - Hàn.

Phu nhân Ngô Phương Ly chúc mừng những thành tựu của Hàn Quốc trong xây dựng và phát triển công nghiệp văn hóa, góp phần lan tỏa các giá trị văn hóa dân tộc ra thế giới.

Việt Nam có đầy đủ những điều kiện thuận lợi để phát triển nền công nghiệp văn hóa tiên tiến, hiện đại, mang đậm bản sắc dân tộc.

Phu nhân Tổng Bí thư mong muốn Hàn Quốc chia sẻ kinh nghiệm và cùng Việt Nam thúc đẩy hợp tác chặt chẽ hơn trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa; hỗ trợ chuyển giao công nghệ sản xuất âm nhạc, điện ảnh, thời trang, ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến trong sản xuất các sản phẩm văn hóa sáng tạo và bảo vệ quyền tác giả.

Phu nhân Ngô Phương Ly và Phu nhân Kim Hye Kyung cùng tham quan Bảo tàng quốc gia Hàn Quốc. Ảnh: Minh Nhật

Phu nhân Ngô Phương Ly trân trọng và mong muốn Chính phủ Hàn Quốc tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc, trong đó có các chị em phụ nữ, để hòa nhập tốt hơn vào cuộc sống tại Hàn Quốc và đóng góp tích cực cho quan hệ hữu nghị hai nước.

Phu nhân Kim Hye Kyung bày tỏ sự đồng cảm và đánh giá cao những nỗ lực của các cô dâu Việt Nam trong quá trình hòa nhập cuộc sống và từng bước đóng góp vào quá trình phát triển của Hàn Quốc.

Hàn Quốc sẽ tiếp tục triển khai các chính sách hỗ trợ hiệu quả để các gia đình đa văn hóa Việt - Hàn ổn định cuộc sống, thế hệ trẻ lớn lên trong niềm tự hào về cả hai nền văn hóa và trở thành những nhịp cầu hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Phu nhân Kim Hye Kyung chia sẻ việc Tổng thống và Phu nhân rất yêu thích ẩm thực Việt Nam, đặc biệt là bánh mỳ, bún chả, bánh xèo.

Tham quan Bảo tàng quốc gia Hàn Quốc, Phu nhân Ngô Phương Ly bày tỏ ấn tượng trước cách bảo tàng lưu giữ và thể hiện chiều sâu văn hóa - lịch sử của dân tộc Hàn theo cách thức rất tinh tế và giàu cảm xúc. Đây là dịp quý báu để cảm nhận rõ hơn những nét tương đồng, sự giao thoa văn hóa sâu sắc giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Phu nhân Ngô Phương Ly cảm ơn Phu nhân Kim Hye Kyung đã thu xếp nhiều chương trình hoạt động có ý nghĩa, tạo điều kiện để Phu nhân và các đại biểu Việt Nam có dịp trải nghiệm, hiểu biết sâu sắc hơn về văn hóa Hàn Quốc.

Phu nhân Tổng Bí thư bày tỏ mong muốn sớm được đón Phu nhân Tổng thống Hàn Quốc thăm Việt Nam để trải nghiệm những nét đặc sắc của văn hóa Việt.