Tại trụ sở Công an xã Xuân Nha, một xã biên giới vùng III còn nhiều khó khăn của tỉnh, Phu nhân Tổng Bí thư đã được Thiếu tướng Đặng Trọng Cường, Giám đốc Công an tỉnh Sơn La cùng các cán bộ chiến sĩ tiếp đón với tình cảm chân thành và xúc động...

Phu nhân Tổng Bí thư thăm gia đình Thiếu tá Cà Văn Nghĩa. Ảnh: N.K

Phu nhân Tổng Bí thư và các con gái của Thiếu tá Cà Văn Nghĩa. Ảnh: N.K

Xã Xuân Nha là một trong những địa bàn đặc biệt khó khăn, nơi mà tội phạm, đặc biệt là ma túy, hoạt động với mức độ phức tạp và nguy hiểm cao. Vượt qua khó khăn, lực lượng công an luôn giữ vững tinh thần thép, ngày đêm bám trụ địa bàn, cùng ăn, cùng ở, cùng làm với đồng bào các dân tộc để tuyên truyền pháp luật, bảo vệ an ninh trật tự và từng bước xây dựng cuộc sống văn minh, an toàn hơn cho nhân dân.

Bà Ngô Phương Ly bày tỏ xúc động, chia sẻ khi được tận mắt chứng kiến địa hình hiểm trở và những khó khăn nơi vùng cao này, càng thêm khâm phục sự dấn thân, lòng trung thành tuyệt đối và tinh thần ‘vì dân phục vụ’ của những người chiến sĩ áo xanh nơi tuyến đầu biên cương Tổ quốc.

Phu nhân nhấn mạnh rằng lực lượng công an không chỉ là những người mang súng để bảo vệ an ninh quốc gia, mà họ còn là những người biết yêu thương, biết sẻ chia, có tâm hồn nghệ sĩ và trái tim đầy nhiệt huyết với đồng bào.

Thăm đại diện các gia đình liệt sĩ và thương binh Công an trên địa bàn tỉnh, Phu nhân đã tận tay trao quà, hỏi han và gửi lời tri ân sâu sắc tới gia đình liệt sĩ Lường Phát Chiêm, liệt sĩ Bùi Công Nguyên và các thương binh.

Phu nhân Ngô Phương Ly với gia đình liệt sĩ Bùi Công Nguyên. Ảnh: N.K

Phu nhân Ngô Phương Ly với gia đình thương binh Lò Đức Tiến. Gia đình tặng Phu nhân chiếc khăn piêu như một lời cảm ơn trước tấm lòng, sự quan tâm của Phu nhân. Ảnh: N.K

Liệt sĩ Lường Phát Chiêm hy sinh anh dũng vào ngày 19/7/2014 trong khi thực hiện nhiệm vụ chống tội phạm. Còn liệt sĩ Bùi Công Nguyên đã ngã xuống vào ngày 28/1/2015 khi truy bắt các đối tượng vận chuyển ma túy trái phép. Sự hy sinh ấy là minh chứng sống động cho tinh thần bất khuất, dũng cảm của lực lượng Công an nhân dân.

Bộ Công an cùng chính quyền địa phương đã quan tâm, hỗ trợ tối đa cho các thân nhân của liệt sĩ. Đặc biệt, hai vợ của hai liệt sĩ đã được tuyển dụng vào ngành công an.

Cũng trong chuyến đi, Phu nhân Tổng Bí thư đã đến thăm gia đình Thiếu tá Cà Văn Nghĩa, Phó trưởng Công an xã Vân Hồ. Là một chiến sĩ dũng cảm, đạt nhiều thành tích trong đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, anh là tấm gương tiêu biểu trong lực lượng công an. Tuy nhiên, hoàn cảnh sống của gia đình vẫn còn nhiều thiếu thốn.

Phu nhân đã lắng nghe những chia sẻ chân thành về cuộc sống, công việc và những trăn trở của người chiến sĩ công an nơi vùng cao. Bà quan tâm đến từng chi tiết, từ sinh hoạt hằng ngày, chuyện học hành của hai cô con gái đến các chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội...

Phu nhân Ngô Phương Ly đã trao quà cho các gia đình có người gặp nạn vì lũ quét tại địa bàn xã Sông Mã vừa qua. Ảnh: N.K

Kết thúc chuyến công tác, Phu nhân Ngô Phương Ly gửi lời tri ân sâu sắc tới các liệt sĩ, thương binh công an - những người đã hy sinh tuổi xuân, xương máu cho sự bình yên của Tổ quốc. Bà cũng không quên bày tỏ lòng biết ơn đối với những người mẹ, người vợ, người con của các anh - những người đã lặng lẽ làm hậu phương vững chắc để tiền tuyến yên tâm chiến đấu.

Phu nhân mong muốn chính quyền các cấp cần tiếp tục thực hiện tốt công tác “đền ơn đáp nghĩa”, quan tâm sâu sắc hơn đến đời sống vật chất và tinh thần của các gia đình chính sách.

“Hãy biến lòng biết ơn thành những hành động thiết thực: hỗ trợ việc làm, chăm sóc y tế, đảm bảo giáo dục cho con em của các gia đình liệt sĩ và thương binh. Đừng để ai bị bỏ lại phía sau”, Phu nhân nhắn gửi.