Theo Defensa, màn trình diễn xuất sắc của Rodri tại World Cup 2026 đang đưa anh gần hơn đến với Real Madrid.

Nhà báo Matteo Moretto cung cấp thêm rằng, lập trường của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha về thương vụ chuyển nhượng Rodri, thay đổi đáng kể trong những ngày qua.

Cụ thể hơn, từ chỗ nói “không” với Rodri trên quan điểm không đầu tư khoản tiền lớn vào một cầu thủ ở tuổi 30, Chủ tịch Florentino Perez hiện “cởi mở hơn nhiều với khả năng chiêu mộ anh ấy”.

Chủ tịch Perez cởi mở hơn với khả năng Rodri gia nhập Real Madrid, thay vì quyết liệt nói "không" như trước đây. Ảnh; Transfer News Live

Tin tức từ MB cho hay, HLV Mourinho sẽ rất vui mừng, nếu đội hình có thêm Rodri, một sư bổ sung mà ông tin rằng sẽ “nâng tầm” hàng tiền vệ Real Madrid.

Vị chiến lược gia người Bồ đặc biệt ấn tượng với khả năng lãnh đạo, kiểm soát nhịp độ trận đấu và tầm nhìn chiến thuật của Rodri.

Phòng thay đồ Real Madrid được cho hào hứng với sự xuất hiện của Rodri ở Bernabeu, tin rằng anh sẽ là 'cú hích' cả trong lẫn ngoài sân cỏ cho CLB.

Rodri hiện đang đi vào năm cuối hợp đồng với Man City (30/6/2027), và với việc gần như giành mọi vinh quang tại Etihad, anh được cho rất muốn trở lại quê nhà Tây Ban Nha, với Real Madrid là đích đến.

Phía Man City rất muốn giữ tiền vệ tài năng này, đã đề nghị anh một hợp đồng mới với nhiều đãi ngộ tốt hơn. Tuy nhiên, Rodri dường như đã hướng về nơi khác, chỉ còn chờ Real Madrid đưa ra đề nghị chính thức với Man xanh.