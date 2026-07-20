Đúng như dự đoán của số đông, Tây Ban Nha đã hạ vệ Messi và Argentina để bước lên bục vinh quang World Cup 2026, nhờ bàn duy nhất của cầu thủ dự bị Ferran Torres.

Càng ấn tượng hơn khi thầy trò Luis de La Fuente giành được cúp vàng thế giới, trong lúc đang là nhà vô địch châu Âu.

Đội trưởng Rodri nhận cúp vàng thế giới từ Tổng thống Mỹ, Donald Trump và Chủ tịch FIFA, Gianni Infantino. Ảnh: EFE

Rodri là người đóng vai trò then chốt, không thể thiếu trong đội hình chiến thắng của Tây Ban Nha, cả ở EURO 2024 và World Cup 2026. Phần thưởng Quả bóng vàng cho tiền vệ Man City ở cả 2 giải đấu này, minh chứng rõ hơn tầm quan trọng của Rodri trong màu áo ĐTQG.

Tuy nhiên, xen giữa chặng đường thành công này là một Rodri tưởng sẽ không bao giờ tìm lại được phong độ đỉnh cao, sau khi anh dính chấn thương nặng (dây chằng chéo trước) ở chung kết EURO 2024.

Vận rủi ấy khiến Rodri nhận Quả bóng vàng 2024 từ tạp chí France Football xong là ‘mất hút’, phải vật lộn với những cơn đau, chiến đấu với bản thân, thay vì được ra sân chơi bóng.

Chứng kiến sự chật vật của Rodri, nhiều người cho rằng, cầu thủ quan trọng trong đội hình của Pep ở Man City, sẽ không bao giờ có thể trở lại như trước chấn thương.

Tuy nhiên, ngay từ tháng 10 năm ngoái, Pep Guardiola đã ‘phán’ xanh rờn: Rodri sẽ tìm thấy phong độ tốt nhất trở lại khi cùng Tây Ba Nha chinh chiến World Cup 2026.

Thực tế đã diễn ra đúng như những gì Pep nói. Tây Ban Nha vô địch World Cup 2026, với đóng góp rất lớn từ Rodri, nếu không muốn nói là người quan trọng nhất trong đội hình của La Fuente, với khả năng điều tiết nhịp độ trận đấu cho Tây Ban Nha.

Rodri nhắn nhủ các cầu thủ trẻ hãy lấy anh làm ví dụ vượt khó, từ đỉnh cao rơi vực sâu nhưng nhờ không mất niềm tin nên đã đứng dậy và trở lại mạnh mẽ. Ảnh: EFE

Rodri chia sẻ trong niềm vui chiến thắng: “Đội bóng này thật tuyệt vời. Các chàng trai đã chơi thật xuất sắc. Lúc này chúng tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Thật khó tin, nhưng Tây Ban Nha hai lần là nhà vô địch thế giới!

Đây là kỳ World Cup ngoạn mục nhất trong lịch sử, chúng tôi đã vỡ mọi kỷ lục khi đấu một Argentina sở hữu Messi xuất sắc nhất mọi thời đại, thật không còn từ ngữ nào để diễn tả nữa”.

Anh nói thêm: “Bí quyết của Tây Ban Nha là cho dù đối thủ là ai, chúng tôi cũng sẽ chiến đấu hết sức mình. Chúng tôi phải dũng cảm, quyết tâm giành chiến thắng cũng như tin tưởng vào bản thân và cuối cùng đã được đền đáp xứng đáng”.

Rodri cũng nhắn nhủ các cầu thủ trẻ, đừng bao giờ bỏ cuộc, khi gặp khó: “Tôi rất mong thế hệ trẻ thấy được rằng, một cầu thủ đã đạt tới đỉnh cao, rồi rơi xuống vực sâu vẫn có thể đứng dậy và tỏa sáng trở lại.

Tôi chính là ví dụ cho việc tin vào bản thân. Đôi khi mọi việc không như ý và vượt qua được nó quả là kỳ diệu…”.

(Nguồn VTV)