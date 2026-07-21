Nước mắt Messi

Lionel Messi buộc lại chiếc giày trái trong mười giây đếm ngược trước khi trận chung kết trên sân MetLife bắt đầu.

Hình ảnh cuối cùng của anh tại một kỳ World Cup nhiều khả năng sẽ là tấm huy chương á quân đeo trên cổ và những giọt nước mắt không thể kìm nén trước khán đài ngập tràn sắc xanh trắng.

Đây có thể là những hình ảnh cuối cùng của Messi ở World Cup. Ảnh: Clarin

Người hâm mộ liên tục vẫy áo, cúi mình tri ân và đồng thanh hô vang tên anh như một nghi thức đã trở thành biểu tượng trên toàn thế giới.

Ở cuộc tranh ngôi với Tây Ban Nha, Argentina luôn phải rượt đuổi từ đầu đến cuối, nhưng sẽ không ai có thể trách Messi, người đội trưởng đã kéo cả đội tiến đến trận chung kết World Cup 2026 trong bản tango cuối cùng của sự nghiệp.

Tất cả đều đến chào anh: đồng đội, đối thủ, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino. Đặc biệt là khoảnh khắc xúc động với Lamine Yamal - người lớn lên với di sản khổng lồ mà Leo để lại tại La Masia và Barcelona.

Dù cơ thể đã rệu rã sau 3 trận hiệp phụ trong 5 trận đấu loại trực tiếp, Messi vẫn chiến đấu đến phút cuối. Anh không tháo băng đội trưởng, vẫn xin bóng, vẫn cố gắng, đúng như cách anh đã truyền cảm hứng cho cả một thế hệ từng nguội lạnh với đội tuyển Argentina.

"Điều đẹp nhất trong suốt những năm qua không chỉ là các danh hiệu, mà còn là cả hành trình". Đó là dòng chia sẻ Messi đăng lên mạng xã hội ngay trước trận chung kết, nhận được vô số bình luận xúc động.

Ở tuổi 39, anh thêm một lần chứng minh giá trị của sự bền bỉ. Messi ghi 8 bàn, kiến tạo 4 lần và là điểm tựa của tập thể luôn chiến đấu vì anh mỗi khi đôi chân đã mỏi mệt.

Messi là bài học về tinh thần chiến đấu. Ảnh: AFA

Đồng thời, chính họ cũng dựa vào anh trong những thời khắc quyết định nhất. Đôi khi chỉ bằng một lời nói, một cử chỉ, hoặc đơn giản là cách anh chơi bóng.

Bởi vì ngôn ngữ của trái bóng là thứ ngôn ngữ mang tính phổ quát, và trong suốt hai thập kỷ qua, không ai nói thứ ngôn ngữ ấy hay hơn anh.

Tinh thần Messi

Trong 15 phút đầu trận chung kết, Messi chỉ chạm bóng đúng một lần: cú giao bóng mở màn. Lần chạm bóng thứ hai đến từ tình huống bị Baena phạm lỗi ở giữa sân. Tây Ban Nha đơn giản là không cho anh chơi bóng.

Đến phút 20, các khán đài bắt đầu vang lên bài hát quen thuộc: "Que de la mano, de Leo Messi..." (Đi theo bàn tay của Leo Messi...). Tây Ban Nha thành công khi ngắt nhịp Messi với đồng đội.

Sau 45 phút đầu tiên, Messi chỉ có 15 lần chạm bóng, nhiều hơn duy nhất Julian Alvarez, người chạm bóng vỏn vẹn 8 lần. Con số ấy phản ánh rõ vì sao Argentina gặp nhiều khó khăn đến vậy.

Sang hiệp 2, mọi thứ gần như không thay đổi. Messi càng trở nên cô lập khi Tây Ban Nha kiểm soát trận đấu ngày càng áp đảo.

Anh chỉ có thêm 14 lần chạm bóng, hoàn toàn không tạo được khác biệt. “La Pulga” không bao giờ tìm thấy khoảng trống để nhận bóng và gây nguy hiểm.

Trong hiệp phụ đầu tiên, anh bất ngờ bừng sáng với pha tranh chấp ngay dưới mặt đất trước khi dùng má ngoài chuyền vào khoảng trống cho Giuliano Simeone băng xuống. Đó là thời điểm Argentina vẫn chưa tung ra nổi một cú sút trúng đích.

Messi và Rodri, những thủ lĩnh xuất sắc tại World Cup 2026. Ảnh: L.N

Giữa giờ nghỉ hiệp phụ, ca khúc The Final Countdown của ban nhạc Europe vang lên trên sân như thể phép màu vẫn còn có thể xảy ra dù Argentina đã phải chơi thiếu người. Khi Julian Alvarez rời sân, mọi hy vọng đều đặt lên đôi chân của số 10.

Bàn thắng của Ferran Torres định đoạt cúp vàng. Lần này sẽ không còn phép màu nào nữa, dù Messi vẫn thực hiện quả phạt góc dẫn đến tình huống bóng bật ra để Giuliano Simeone dứt điểm vọt xà rất đáng tiếc.

Người ta sẽ còn nhớ mãi pha đi bóng nâng bóng qua đầu Pedri bên cánh phải, một khoảnh khắc tượng trưng cho cuộc chuyển giao giữa hai thế hệ. Hay quả tạt cuối cùng đưa bóng rơi xuống nóc lưới của Unai Simon.

Messi tháo dây giày khi nằm trên mặt cỏ sân MetLife. Hành trình World Cup của anh cùng Argentina khép lại với 34 trận đấu, 3 trận chung kết và một chức vô địch.

Nhưng di sản của Messi còn lớn hơn rất nhiều so với những pha bóng kỹ thuật hay các bàn thắng. Đó là một cách nhìn cuộc sống, đối diện với thất bại, với hy vọng và với khát vọng. Cuối cùng, cuộc đời cũng giống như bóng đá.

Cảm ơn anh vì tất cả, Lionel Messi!

(Nguồn: VTV)