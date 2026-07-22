“104 trận đấu ư? 48 đội tuyển sao?”. Những câu hỏi từng gây tranh cãi trước giải giờ đã trở thành chuyện cũ khi World Cup 2026 khép lại.

Thực tế, chưa từng có kỳ World Cup nào kéo dài như vậy, quy tụ nhiều đội tuyển đến thế, ghi nhận nhiều bàn thắng, nhiều khán giả và nhiều kỷ lục hơn.

104 trận đấu

Bắt đầu từ con số cơ bản nhất: trong hơn một tháng qua đã diễn ra tổng cộng 104 trận, tương đương gần 10% tổng số 1.068 trận của toàn bộ lịch sử các kỳ World Cup.

World Cup 2026 khép lại thành công rực rỡ. Ảnh: SeFutbol

Sự gia tăng lần này mang tính đột biến bởi giải đấu mở rộng từ 36 lên 48 đội, khiến số trận tăng mạnh so với 64 trận của các kỳ World Cup trước.

Nếu con số này khiến nhiều người cảm thấy quá lớn, thì thực tế World Cup luôn phát triển theo thời gian. Giải đầu tiên năm 1930 tại Uruguay chỉ có 13 đội và 18 trận.

Đến World Cup 1954 tại Thụy Sĩ, số đội tăng lên 16. Sau nhiều thập kỷ giữ nguyên quy mô đó, Tây Ban Nha 1982 - nơi Italia đánh bại Tây Đức trong trận chung kết - nâng lên 24 đội.

Năm 1998, FIFA tiếp tục mở rộng lên 32 đội. Và đến năm nay, World Cup bước sang quy mô 48 đội, đồng thời lập thêm một kỷ lục khác với 6,5 triệu khán giả đến các SVĐ động tại 3 quốc gia đồng chủ nhà, kéo theo nguồn doanh thu khổng lồ.

308 bàn thắng

World Cup 2026 chứng kiến 308 bàn thắng, nhiều nhất lịch sử. Điều này không quá bất ngờ bởi số đội và số trận đều tăng mạnh. Kỷ lục cũ thuộc về Qatar 2022 với 172 bàn.

Điều đáng chú ý hơn là hiệu suất ghi bàn trung bình đạt 2,96 bàn/trận.

Đây là thành tích cao nhất trong hơn nửa thế kỷ. Muốn tìm một kỳ World Cup có hiệu suất cao hơn phải quay về Mexico 1970, với 2,97 bàn/trận, chỉ nhỉnh hơn đúng 0,01 bàn.

Nếu đào sâu vào thống kê FIFA, kỳ World Cup “điên rồ” nhất về số bàn thắng vẫn là Thụy Sĩ 1954, khi trung bình lên tới 5,38 bàn/trận với 140 bàn sau chỉ 26 trận.

Đó thực sự là bữa tiệc bóng đá, ngoại trừ Hàn Quốc, đội đã thua 0-9 trước Hungary và 0-7 trước Thổ Nhĩ Kỳ.

96,2 km

Rodri - thủ lĩnh tuyến giữa, nhạc trưởng của Tây Ban Nha và chủ nhân danh hiệu Quả bóng vàng World Cup - không chỉ điều tiết trận đấu mà còn là cầu thủ hoạt động nhiều nhất.

Rodri xứng đáng với danh hiệu Quả bóng vàng World Cup 2026. Ảnh: SeFutbol

Anh di chuyển tổng cộng 96.233,71 mét, tức khoảng 96,2 km, nhiều nhất giải đấu.

Marc Cucurella đứng thứ ba với gần 88 km, Pau Cubarsi xếp thứ tư với gần 86 km, còn vị trí thứ hai thuộc về Alexis Mac Allister của Argentina với khoảng 90 km.

Không chỉ chạy nhiều, Rodri còn là cầu thủ chuyền bóng nhiều nhất World Cup: 799 đường chuyền; 747 chính xác; tỷ lệ thành công 93%

Ngay phía sau anh cũng là hai đồng đội tuyển Tây Ban Nha. Pau Cubarsi: 690 đường chuyền, 668 chính xác (97%); Aymeric Laporte: 660 đường chuyền, 618 chính xác (94%).

Những con số ấy lý giải vì sao Rodri giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải, còn Cubarsi được bầu là Cầu thủ trẻ hay nhất World Cup.

22 bàn thắng

Trước kỳ World Cup này, Miroslav Klose vẫn giữ kỷ lục ghi bàn mọi thời đại với 16 bàn, được thiết lập sau các kỳ World Cup từ 2002 đến 2014.

Nhưng rồi Lionel Messi và Kylian Mbappe xuất hiện.

Messi, sau cú hat-trick ở trận mở màn vòng bảng, cho thấy quyết tâm vượt qua Klose và kết thúc sự nghiệp World Cup với 21 bàn thắng.

Tuy nhiên, kỷ lục ấy tồn tại không lâu. Nhờ 10 bàn thắng tại World Cup lần này, Mbappe nâng tổng thành tích lên 22 bàn, trở thành chân sút giàu thành tích nhất lịch sử giải đấu.

Điều đáng kinh ngạc là Mbappe đạt con số ấy chỉ sau 3 kỳ World Cup, với lần lượt 4, 8 và 10 bàn.

Mbappe phá sâu kỷ lục ghi bàn trong lịch sử World Cup. Ảnh: FFF

Nếu tiếp tục góp mặt ở thêm hai hoặc ba kỳ World Cup nữa - giống như Messi hay Cristiano Ronaldo - thì kỷ lục của Mbappe hoàn toàn có thể vươn tới mức gần như không thể bị xô đổ trong nhiều thập kỷ.

9 đội tuyển châu Phi

“Chúng tôi xứng đáng được tôn trọng hơn”. Đó là lời của Sidny Lopes Cabral, tác giả một trong những bàn thắng đẹp nhất giải đấu, dù Cabo Verde đã bị loại.

Lần đầu tiên trong lịch sử có tới 9/10 đại diện châu Phi vượt qua vòng bảng vào giai đoạn knock-out.

Các đội gồm: Senegal, Bờ Biển Ngà, Ai Cập, Maroc, Cabo Verde, Nam Phi, CHDC Congo, Algeria, Ghana.

40 tuổi chưa dừng lại

“Ngày kết thúc đang đến gần”, Luka Modric nói trước trận gặp Bồ Đào Nha - cuộc đối đầu được xem như lời chia tay của một thế hệ huyền thoại.

Trận đấu quy tụ hai biểu tượng của bóng đá thế giới: Cristiano Ronaldo, người lập kỷ lục ghi bàn ở 6 kỳ World Cup liên tiếp; Modric, cầu thủ lớn tuổi nhất từng có một pha kiến tạo ở giải đấu.

(Nguồn: VTV)