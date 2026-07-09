Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) khu vực 5 TPHCM vừa có quyết định kháng nghị toàn bộ bản án dân sự sơ thẩm của TAND cùng cấp trong vụ tranh chấp bồi thường thiệt hại do cư dân bị cắt nước sinh hoạt vì nợ phí bảo trì chung cư. Cơ quan này đề nghị TAND TPHCM xét xử phúc thẩm theo hướng hủy toàn bộ bản án sơ thẩm để xét xử lại.

Theo quyết định kháng nghị, VKSND cho rằng bản án sơ thẩm có nhiều vi phạm nghiêm trọng cả về tố tụng và nội dung.

Cụ thể, tòa sơ thẩm chưa xem xét giải quyết yêu cầu bổ sung của nguyên đơn về việc buộc Ban quản trị và Ban quản lý chung cư công khai xin lỗi; đồng thời không đưa người đồng sở hữu căn hộ tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan theo quy định.

Về nội dung, tòa sơ thẩm chưa làm rõ thiệt hại thực tế của nguyên đơn. Nhiều khoản chi phí thuê nhà, thuê căn hộ và sinh hoạt được chấp nhận bồi thường nhưng chưa được xác minh đầy đủ về tính hợp lý, cần thiết, cũng như chưa xem xét khấu trừ khoản tiền nước mà nguyên đơn vẫn phải thanh toán trong trường hợp không xảy ra việc ngừng cấp nước.

Hồ sơ cũng chưa có kết quả xác minh nơi cư trú thực tế của gia đình nguyên đơn trong một số giai đoạn phát sinh thiệt hại.

Vụ cư dân kiện Ban quản trị và đơn vị quản lý chung cư 24AB vừa có diễn biến mới. Ảnh: Anh Phương

Ngoài ra, VKSND cho rằng tòa sơ thẩm giải quyết chưa đúng yêu cầu khởi kiện về trách nhiệm bồi thường của các bị đơn; việc xử lý yêu cầu phản tố của Công ty CP Dịch vụ kỹ thuật Giải pháp An Gia và xác định nghĩa vụ chịu án phí cũng chưa đúng quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự.

Từ những vi phạm trên, VKSND kết luận bản án ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của các đương sự và đề nghị cấp phúc thẩm hủy toàn bộ bản án sơ thẩm để xét xử lại.

Theo hồ sơ vụ án, bà T. (ngụ TPHCM) là đồng sở hữu một căn hộ tại chung cư 24AB trên đường D5, phường Thạnh Mỹ Tây, TPHCM. Đầu tháng 1/2023, Ban quản trị chung cư 24AB phối hợp với đơn vị quản lý vận hành là Công ty CP Dịch vụ kỹ thuật Giải pháp An Gia ngừng cấp nước sinh hoạt đối với căn hộ của bà với lý do chủ hộ còn nợ phí bảo trì.

Cho rằng việc cắt nước là trái pháp luật vì gia đình vẫn thanh toán đầy đủ tiền nước, bà T. khởi kiện yêu cầu bồi thường hơn 159 triệu đồng do phải thuê chỗ khác để tắm giặt, nấu ăn và phát sinh nhiều chi phí sinh hoạt trong thời gian bị cắt nước.

Bà cũng yêu cầu các bị đơn công khai xin lỗi và khôi phục việc cấp nước.

Trong khi đó, Ban quản trị lập luận việc ngừng cung cấp dịch vụ được thực hiện theo nội quy đã được hội nghị nhà chung cư thông qua. Công ty Giải pháp An Gia khẳng định chỉ thực hiện theo yêu cầu của Ban quản trị theo hợp đồng quản lý vận hành, đồng thời phản tố yêu cầu bà T. công khai xin lỗi và bồi thường hơn 100 triệu đồng chi phí phát sinh.

Xét xử sơ thẩm, TAND khu vực 5 nhận định Ban quản trị và đơn vị quản lý đã vượt quá thẩm quyền khi tự ý cắt nước sinh hoạt của cư dân để xử lý tranh chấp phí bảo trì. Theo hội đồng xét xử, khi phát sinh tranh chấp về nghĩa vụ tài chính, Ban quản trị phải khởi kiện hoặc yêu cầu cơ quan có thẩm quyền giải quyết, không được dùng biện pháp cắt nước để gây sức ép.

Tòa tuyên buộc Công ty Giải pháp An Gia bồi thường gần 80 triệu đồng; hai thành viên Ban quản trị liên đới bồi thường gần 80 triệu đồng còn lại, nâng tổng số tiền bồi thường cho bà T. lên gần 160 triệu đồng. Hội đồng xét xử sơ thẩm đồng thời bác yêu cầu công khai xin lỗi của nguyên đơn và bác toàn bộ yêu cầu phản tố của Công ty Giải pháp An Gia.