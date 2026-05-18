Chiều 18/5, lãnh đạo xã Thanh Nưa xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng khiến một người đàn ông tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h cùng ngày, tại thôn Mỹ Hưng, xã Thanh Nưa (xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên cũ), giữa anh T. (37 tuổi, trú tại địa phương) và bố là ông V. (62 tuổi) xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi vã, xô xát.

Khu vực xảy ra vụ việc. Ảnh: Duy Linh

Người dân cho biết, lúc này, anh T. được cho là đã cầm dao đuổi bố chạy ra sân nhà. Trong quá trình giằng co, ông V. giằng được con dao và đâm trúng con trai khiến nạn nhân gục trước cửa nhà.

Anh T. sau đó được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng tỉnh Điện Biên đã nhanh chóng phong tỏa hiện trường, tiến hành khám nghiệm và lấy lời khai các nhân chứng liên quan.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.