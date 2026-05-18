Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người phụ nữ đi xe máy liên tục chửi bới, hành hung nam tài xế ô tô sau va chạm giao thông. Vụ việc được xác định xảy ra trước cổng số 2 Trường Liên cấp Tiểu học, THCS tư thục Ngôi Sao Hà Nội (phường Yên Hòa, Hà Nội).

Theo nội dung clip, người phụ nữ điều khiển xe máy Honda SH mang biển kiểm soát Hà Nội, chở theo con nhỏ, liên tục lớn tiếng, dùng tay đánh vào mặt và tay nam tài xế ô tô (chưa rõ danh tính). Trong khi đó, người đàn ông liên tục xin lỗi, giải thích rằng bản thân không cố ý va chạm với xe máy của người phụ nữ. Tuy nhiên, người này vẫn tiếp tục chửi bới, đồng thời đá vào cửa xe và chân nam tài xế.

Sau một hồi lời qua tiếng lại, người phụ nữ lên xe rời khỏi hiện trường.

Người phụ nữ liên tục to tiếng và hành hung nam tài xế. Ảnh chụp màn hình

Nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Đình Hiếu

Trao đổi với PV VietNamNet, Trung tá Phạm Văn Chiến, Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an Hà Nội), cho biết sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh, đơn vị đã cử cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường ghi nhận vụ việc, đồng thời rà soát hệ thống camera trên tuyến đường.

“Sau khi có kết quả rà soát camera và làm việc với nhân chứng, đơn vị sẽ phối hợp công an phường sở tại mời các bên liên quan lên làm việc để làm rõ nguyên nhân vụ việc”, Trung tá Phạm Văn Chiến thông tin.