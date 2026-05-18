Ngày 18/5, trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo UBND phường Phước Hội (tỉnh Lâm Đồng) cho biết cơ quan công an đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc một người đàn ông được phát hiện tử vong tại nhà với con dao cắm trên ngực.

Cơ quan chức năng làm việc với những người liên quan để điều tra vụ việc. Ảnh: L.L

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7h cùng ngày, bà H.T.H. (SN 1964) bàng hoàng phát hiện chồng là ông Hồ Hà H. (SN 1961) tử vong tại nhà ở khu phố Cam Bình (phường Phước Hội). Trên cơ thể nạn nhân có một con dao Thái Lan cắm ở ngực trái, nên đã trình báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, Công an phường nhanh chóng có mặt phong tỏa, bảo vệ hiện trường, đồng thời trích xuất camera và làm việc với những người liên quan để phục vụ điều tra.

Qua kiểm tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định trên cơ thể ông H. có một vết thương dao găm trên ngực trái.

Làm việc với công an, bà H. cho biết sáng cùng ngày chồng bà vẫn đi giao hàng như thường lệ, không có biểu hiện bất thường. Tuy nhiên, khoảng 3 tuần trước, ông H. bị một đối tượng lừa đảo chiếm đoạt khoảng 400 triệu đồng nên thời gian gần đây thường có biểu hiện buồn chán, tâm lý bất ổn.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.