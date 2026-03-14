XEM VIDEO:

Ông Nguyễn Hữu Thành, Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, vừa thông tin về tình hình thời tiết trên cả nước trong ngày 15/3, ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo đó, tại miền Bắc, dưới tác động của khối không khí lạnh suy yếu kết hợp với đới gió đông đến đông nam hoạt động, khu vực này trong đêm nay trời nhiều mây, có sương mù và sương mù nhẹ.

Thời tiết ngày cử tri cả nước đi bầu cử nhìn chung thuận lợi.

Trong sáng sớm 15/3, tại các khu vực Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình và Thủ đô Hà Nội có khả năng xuất hiện mưa nhỏ; trong khi đó, vùng núi phía Bắc có thể xảy ra mưa rào nhẹ.

Đến trưa và chiều cùng ngày, thời tiết miền Bắc có xu hướng tạnh ráo, với nhiệt độ cao nhất trong ngày ở mức 23-25 độ, trời se lạnh.

Riêng thời tiết Hà Nội, ngày 15/3, đêm và sáng có khả năng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất trong ngày từ 23-25 độ, thấp nhất 20-22 độ.

Tại khu vực miền Trung, ông Thành cho biết, mưa trong đêm nay (14/3) giảm rõ rệt cả về phạm vi và lượng so với đêm qua, chủ yếu chỉ còn xuất hiện rải rác ở một số nơi. Đến trưa và chiều 15/3, trời tạnh ráo, có nắng gián đoạn. Nhiệt độ ngày 15/3 tại các tỉnh Bắc Trung Bộ phổ biến từ 24-25 độ, còn khu vực Trung Trung Bộ 25-28 độ.

Đối với khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, trong ngày 15/3, toàn khu vực trời tạnh ráo. Nhiệt độ cao nhất ở phía Bắc khu vực này khoảng 25-27 độ, còn phía Nam từ 28-31 độ.

Trong khi đó, tại cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, thời tiết trong ngày bầu cử nhìn chung tạnh ráo, nắng xuất hiện từ sớm. Nhiệt độ cao nhất trong ngày tại cao nguyên Trung Bộ từ 28-31 độ; tại Nam Bộ từ 32-34 độ, riêng miền Đông Nam Bộ có nơi trên 34 độ.

Theo ông Thành, nhìn chung, thời tiết trên cả nước trong ngày bầu cử được đánh giá là tương đối thuận lợi.