Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, không khí lạnh tăng cường yếu lệch đông và từ ngày 14/3 sẽ suy yếu dần, khiến thời tiết miền Bắc trong những ngày tới có nhiều biến động.

Cụ thể, ngày 13/3, khu vực Bắc Bộ phổ biến ít mưa, sáng có sương mù nhẹ, ngày trời tạnh ráo, trưa chiều trời hửng nắng, đêm và sáng trời rét.

Miền Bắc có thể sắp trải qua những ngày mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Ảnh minh họa: Minh Hiền

Từ thứ Bảy đến thứ Hai tuần sau (14-16/3), vùng hội tụ gió tây nam trên mực 5.000m hình thành gây mưa giông rải rác cho khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ. Đáng lưu ý, các tỉnh từ Điện Biên, Lai Châu sang Lào Cai, Tuyên Quang, Cao Bằng và Thái Nguyên - nơi mây giông phát triển mạnh, khả năng xuất hiện mưa to trên 50mm, kèm nguy cơ lốc, sét và gió giật mạnh.

Trong khi đó, vùng đồng bằng và ven biển Bắc Bộ khả năng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Đêm và sáng trời rét.

Riêng thời tiết Hà Nội, ngày 13/3, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa và chiều hửng nắng, đêm và sáng trời rét. Ngày 14-16/3, Hà Nội nhiều mây, sáng và đêm có khả năng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Nhiệt độ cao nhất những ngày này dao động trong khoảng 24-26 độ, thấp nhất 18-21 độ.

Thời tiết Hà Nội những ngày tới, có khoảng 3 ngày (14-16/3) xuất hiện mưa. Nguồn: NCHMF

Khu vực Trung Bộ từ 13-15/3, phổ biến ít mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Khu vực từ Quảng Trị đến phía Đông tỉnh Đắk Lắk có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và giông; từ ngày 16/3 có mưa vài nơi. Khu vực Khánh Hòa và Lâm Đồng ít mưa, ngày nắng.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, từ 13-16/3, duy trì ít mưa, ngày nắng, riêng miền Đông Nam Bộ có nơi nắng nóng.

Trước đó, cơ quan khí tượng nhận định, trong tháng 3, thời tiết chủ đạo là mưa nhỏ, mưa phùn, sương mù và nồm ẩm với khoảng 8-15 ngày. Ngoài ra, tại các khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa - Quảng Ngãi và phía đông Gia Lai - Đắk Lắk có khả năng xảy ra một số đợt mưa diện rộng. Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có thể xuất hiện một số ngày có mưa trái mùa.