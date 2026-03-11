Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 12-13/3, một đợt không khí lạnh tăng cường lệch đông sẽ ảnh hưởng đến nước ta.

Từ ngày 12-16/3, thời tiết khu vực Bắc Bộ phổ biến ít mưa, sáng có sương mù nhẹ, ngày trời tạnh ráo, đêm và sáng trời rét, riêng khu vực Tây Bắc ngày 12/3 có mưa rào rải rác và có nơi có giông; từ đêm 14-16/3, khu vực vùng núi có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Vùng đồng bằng, ven biển phía Đông của Bắc Bộ trong ngày 15/3, có khả năng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù.

Riêng thời tiết Hà Nội từ ngày 12-13/3, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa và chiều hửng nắng, đêm và sáng trời rét; ngày 14/3, nhiều mây, sáng và đêm có sương mù và sương mù nhẹ, mưa xuất hiện vài nơi. Từ ngày 15-16/3, khu vực này khả năng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù vào sáng sớm và đêm.

Thời tiết Hà Nội những ngày tới, cập nhật 16h ngày 11/3. Nguồn: NCHMF

Cũng những ngày này, ở Trung Bộ phổ biến ít mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều hửng nắng; khu vực từ Quảng Trị đến phía Đông tỉnh Gia Lai có mưa, mưa rào rải rác; từ đêm 12-14/3 có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và giông. Khu vực phía Đông các tỉnh từ Đắk Lắk đến Lâm Đồng ít mưa, ngày trời nắng.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ duy trì ngày nắng, riêng miền Đông Nam Bộ có nơi nắng nóng.

Không khí lạnh, mưa nhỏ mưa phùn còn tiếp diễn

Nhận định xa hơn, các chuyên gia Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết từ nay đến đầu tháng 4, trên phạm vi cả nước, nhiệt độ trung bình phổ biến ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, riêng khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ cao hơn từ 0,5-1,5 độ.

Miền Bắc còn đón không khí lạnh kèm mưa nhỏ, mưa phùn từ nay đến tháng 4. Ảnh minh họa: Nam Khánh

Thời kỳ này, tổng lượng mưa trên cả nước phổ biến ở ngưỡng xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ; riêng khu vực phía Đông Bắc Bộ và cao nguyên Trung Bộ lượng mưa thấp hơn từ 10-25mm; khu vực Trung Trung Bộ lượng mưa cao hơn từ 5-15mm.

Cũng trong thời kỳ dự báo, trên khu vực Biển Đông ít có khả năng xuất hiện bão/áp thấp nhiệt đới (trung bình nhiều năm trên khu vực Biển Đông là 0,2 cơn và không đổ bộ vào đất liền Việt Nam).

Không khí lạnh tiếp tục hoạt động nhưng có xu hướng lệch ra phía đông, gây mưa nhỏ, mưa phùn kèm sương mù tại các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Tại các khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa - Quảng Ngãi và phía đông Gia Lai - Đắk Lắk vẫn có khả năng xảy ra một số đợt mưa diện rộng.

Đáng lưu ý, từ nay đến hết tháng 3, nắng nóng tiếp tục xảy ra ở khu vực miền Đông Nam Bộ; sang tháng 4, nắng nóng có xu hướng gia tăng cường độ và mở rộng sang miền Tây Nam Bộ và một số nơi thuộc cao nguyên Trung Bộ. Ở khu vực phía Tây Bắc Bộ và vùng núi phía Tây thuộc khu vực Bắc Trung Bộ có thể xuất hiện nắng nóng từ khoảng cuối tháng 3.

"Hiện tượng thời tiết nguy hiểm như giông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có khả năng xuất hiện trên phạm vi cả nước", các chuyên gia cảnh báo.

Trước đó, cơ quan khí tượng dự báo trong tháng 3, miền Bắc sẽ chịu ảnh hưởng của khoảng 3-4 đợt không khí lạnh tăng cường, song cường độ không mạnh, ít khả năng gây rét đậm, rét hại. Từ đầu tháng đến nay, đã có 2 đợt không khí lạnh tràn xuống nước ta.

Cơ quan khí tượng lưu ý, trong bối cảnh biến đổi khí hậu, thời tiết, khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp với nhiều hình thái nguy hiểm, cực đoan, các cấp chính quyền và người dân cần thường xuyên cập nhật và tích hợp thông tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn trong các bản tin ngắn hạn 1-3 ngày, để kịp thời các phương án ứng phó phù hợp, đảm bảo an toàn cho các hoạt động sản xuất và dân sinh.