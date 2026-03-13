Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, không khí lạnh tăng cường yếu lệch đông, từ ngày 14/3 suy yếu và biến tính dần. Từ đêm 14-16/3, hội tụ gió yếu trên mực 1.500m có khả năng thiết lập trên khu vực vùng núi Bắc Bộ.

Do đó, ngày 14/3, khu vực Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Từ đêm 14/3, khu vực vùng núi có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông; vùng đồng bằng và ven biển Bắc Bộ đêm và sáng có khả năng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Đêm và sáng trời rét.

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 14/3, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ. Từ đêm 14-16/3, đêm và sáng có khả năng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù.

Đối với khu vực Trung Bộ: Từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ. Khu vực từ Nam Quảng Trị đến Khánh Hòa có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông với lượng mưa từ 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to và giông với lượng mưa trên 60mm; từ ngày 16/3 giảm mưa. Riêng phía Đông của Lâm Đồng ngày nắng, đêm không mưa.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ phổ biến ít mưa, ngày nắng, riêng miền Đông Nam Bộ có nơi nắng nóng.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Dự báo thời tiết ngày 14/3/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Sáng và đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 22-24 độ.

Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ, có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ.

Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ, có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; phía Nam có mưa, mưa rào và có nơi có giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc sáng sớm và đêm trời rét. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có giông, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 24-27 độ, phía Nam 28-31 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ, có nơi dưới 17 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng; đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

TPHCM

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.