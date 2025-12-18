Năm 2023, Diễn đàn Kinh tế số và xã hội số được tổ chức với chủ đề: “Mang nền tảng số đến hộ gia đình”, tập trung đưa công nghệ số vào dòng chảy của đời sống thường ngày, tạo lực đẩy ban đầu cho tiến trình chuyển đổi số toàn dân, toàn diện.

Diễn đàn Quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số là sự kiện thường niên do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì tổ chức, nhằm tạo không gian đối thoại chính sách, chia sẻ kinh nghiệm và thúc đẩy các sáng kiến đổi mới sáng tạo trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia để phát triển kinh tế, xã hội.

Sau 2 kỳ tổ chức thành công, Diễn đàn Quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đã bước sang năm thứ III. Năm 2023, Diễn đàn lần đầu tiên được tổ chức với chủ đề: “Mang nền tảng số đến hộ gia đình”, tập trung đưa công nghệ số vào dòng chảy của đời sống thường ngày, tạo lực đẩy ban đầu cho tiến trình chuyển đổi số toàn dân, toàn diện". Năm thứ II, Diễn đàn chọn chủ đề: “Sáng tạo ứng dụng công nghệ số vào các ngành, lĩnh vực để phát triển kinh tế số và nâng cao năng suất lao động”, tương ứng với giai đoạn tăng tốc triển khai, trọng tâm là đưa các sáng tạo công nghệ số vào dòng chảy kinh tế, nâng cao năng suất lao động và hiệu quả hoạt động các ngành, lĩnh vực.

Năm 2025 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm tổng kết thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021–2025, cũng là năm toàn bộ nỗ lực chuyển đổi số quốc gia trong 5 năm đầu tiên bước vào giai đoạn đánh giá, rút kinh nghiệm và định hình các định hướng chiến lược cho chu kỳ phát triển tiếp theo. Trên cơ sở đó, Diễn đàn Quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số lần thứ III được tổ chức với chủ đề: “Phát triển kinh tế số, xã hội số toàn diện, bao trùm – Đạt mục tiêu tăng trưởng GDP hai con số giai đoạn 2026– 2030”. Sự kiện được kỳ vọng sẽ tạo không gian để các cơ quan quản lý, chuyên gia, doanh nghiệp và địa phương trao đổi, thảo luận sâu về các giải pháp thúc đẩy kinh tế số và xã hội số toàn diện, bao trùm và bền vững trong giai đoạn tăng tốc tiếp theo.

Diễn đàn năm nay tập trung cung cấp bức tranh toàn cảnh về việc triển khai phát triển kinh tế số và xã hội số trong giai đoạn 2021-2025, từ đó xác định điểm nghẽn, điểm sáng, dư địa tăng trưởng và không gian chính sách mới, các giải pháp đột phá cho phát triển kinh tế số và xã hội số trong giai đoạn sau.

Thảo luận tại Diễn đàn tập trung vào nội dung chính về đánh giá tổng quan về tình hình phát triển kinh tế số, xã hội số của Việt Nam giai đoạn 2021 – 2025. Diễn đàn sẽ chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, các mô hình thành công trong triển khai chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xã hội số ở các bộ, ngành, địa phương. Diễn đàn sẽ thảo luận chuyên sâu về ứng dụng AI trong phát triển kinh tế số và xã hội số.

Một trong những điểm nhấn tại Diễn đàn năm nay sẽ là lễ phát động Chương trình “Học từ làm việc thực tế”– một sáng kiến mang tính hệ thống, dựa trên mô hình hợp tác ba nhà, nhà nước – nhà trường – nhà doanh nghiệp, nhằm thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực kinh tế số cho các ngành và lĩnh vực trọng điểm của đất nước.

Năm 2025, Diễn đàn Quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số lần thứ III được chủ trì bởi Thủ tướng Chính phủ, với sự tham dự của lãnh đạo Chính phủ, các bộ, ban, ngành Trung ương; đại diện UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các đơn vị trực thuộc Bộ KH&CN, cộng đồng doanh nghiệp công nghệ, các hội, hiệp hội nghề nghiệp; các viện nghiên cứu, trường đại học, chuyên gia, nhà khoa học; cùng sự hiện diện của cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam và các tổ chức quốc tế.