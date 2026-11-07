Điện Kremlin xác nhận, phái đoàn Nga tham gia đàm phán ba bên với Mỹ và Ukraine sẽ bao gồm cố vấn đặc biệt của Tổng thống Putin và Giám đốc Tổng cục Tình báo Quốc phòng.

Theo RT, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 7/11 đã công bố danh sách thành viên của phái đoàn Nga tham gia cuộc đàm phán ba bên với Mỹ và Ukraine tại Abu Dhabi (UAE) trong tuần tới.

"Phái đoàn Nga tham gia đối thoại ba bên sẽ bao gồm cố vấn đặc biệt của Tổng thống Nga Vladimir Medinsky, các Thứ trưởng Ngoại giao Sergey Ryabkov và Mikhail Galuzin, Giám đốc Tổng cục Tình báo Quốc phòng (GRU) Igor Kostyukov và Cục phó Cục tác chiến Bộ tổng tham mưu quân đội Yuri Zhigarlovsky", ông Peskov cho biết.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

Ông Medinsky là một nhà đàm phán kỳ cựu, từng dẫn đầu các phái đoàn của Moscow qua nhiều vòng thương lượng, từ giai đoạn đầu tại Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 2022 cho đến các giai đoạn trong tiến trình hòa bình do Mỹ làm trung gian. Ông Medinsky cũng là người đóng vai trò chủ chốt trong việc đạt được thỏa thuận Istanbul năm 2022, một thỏa thuận mà theo Moscow "có thể chấm dứt xung đột nếu Kiev không rút khỏi bàn đàm phán theo gợi ý của Thủ tướng Anh khi đó Boris Johnson".

Hiện Mỹ và Ukraine vẫn chưa công bố thành phần phái đoàn tham gia đàm phán ba bên.

Ở một diễn biến liên quan, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mới đây đã cảm ơn Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump vì nỗ lực thúc đẩy lệnh ngừng bắn cục bộ ở Oleshky. "Chúng tôi muốn gửi lời cảm ơn tới bà Melania. Những kết quả này đã được tạo ra dưới sự thúc đẩy của bà ấy", ông Zelensky nói với CNN.

Khi được hỏi liệu lệnh ngừng bắn ở Oleshky có phải là bước đệm hướng tới đàm phán hòa bình rộng hơn hay không, Tổng thống Zelensky cho rằng mọi việc phụ thuộc vào ý chí chính trị của Tổng thống Nga Vladimir Putin.