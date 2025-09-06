Chia sẻ với hãng thông tấn TASS hôm 5/9, ông Peskov nói. mức độ tổn hại trong quan hệ Nga - Mỹ khiến quá trình khôi phục không thể diễn ra nhanh chóng. Quan chức này xác nhận, Moscow và Washington vẫn duy trì liên lạc ở nhiều cấp độ khác nhau và "các kênh đối thoại vẫn tồn tại".

Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Alaska. Ảnh: Nhà Trắng

Nga và Mỹ gần như không liên lạc với nhau trong 3 năm dưới thời cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden. Song, liên lạc giữa hai nước được khôi phục sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump trở lại Nhà Trắng vào tháng 1 năm nay. Ông Trump đã tái kết nối các kênh ngoại giao cấp cao với Nga.

Kể từ đó, ông Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhiều lần tiến hành điện đàm, và tổ chức hội nghị thượng đỉnh tại Alaska vào tháng 8.

“Quá trình tìm ra cách thoát khỏi tình trạng đóng băng hoàn toàn như vậy sẽ mất thời gian. Quá nhiều tổn hại đã xảy ra đối với toàn bộ cấu trúc quan hệ song phương”, phát ngôn viên Điện Kremlin bình luận khi được hỏi về triển vọng bình thường hóa quan hệ Nga - Mỹ.

Cả ông Putin và ông Trump đều nhận định, quan hệ Nga - Mỹ dưới thời ông Biden đã rơi xuống “mức thấp nhất” kể từ Chiến tranh Lạnh. Trong tháng 8, Tổng thống Nga tuyên bố, khi ông Trump nhậm chức tổng thống Mỹ nhiệm kỳ 2, “ánh sáng cuối đường hầm” đã xuất hiện và Moscow đang tìm cách thiết lập lại quan hệ với Washington.

Ông Putin hôm 5/9 nhấn mạnh, Nga chưa bao giờ quay lưng với Mỹ và sẵn sàng hợp tác kinh tế có thể mang lại lợi ích cho các công ty Mỹ.

Về phần mình, ông Trump cũng cho rằng, việc mở rộng hợp tác kinh tế với Nga sẽ mang lại lợi ích tốt nhất cho Mỹ. Lãnh đạo Nhà Trắng tin, cuộc xung đột ở Ukraine đang cản trở việc bình thường hóa quan hệ.