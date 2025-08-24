Trong nhiều bộ phim, biên tập viên thường xuất hiện ở vị trí "hậu trường" - một nghề thầm lặng, ít khi trở thành trung tâm chú ý. Tuy vậy, qua lăng kính của Lee Hayoung, những nhân vật này trở nên gần gũi, có chiều sâu và để lại nhiều suy ngẫm.

Tác giả dành nhiều trang viết để khắc họa chân dung Max Perkins - biên tập viên huyền thoại của thế giới xuất bản, người đã đồng hành cùng Ernest Hemingway, F. Scott Fitzgerald hay Thomas Wolfe. Hay những nữ biên tập viên như Sheila, chị em nhà Bronte hay Beatrix Potter - những nhân vật phải đấu tranh với định kiến xã hội, với sự phản đối từ chính gia đình nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn con đường gắn bó cùng văn chương.

Cuốn sách gồm 12 chương, mỗi chương gắn với một bộ phim.

Cuốn sách gồm 12 chương, xoay quanh những câu chuyện điện ảnh bắt nguồn từ ký ức của tác giả về những bộ phim mà cô đã từng xem trong quá khứ. Ở đó, độc giả bắt gặp những mảnh ghép khác nhau của nghề biên tập và hành trình làm nên một cuốn sách: từ khơi nguồn sáng tạo, thấu hiểu nghệ sĩ, đến sự gắn kết giữa tác giả - biên tập viên - độc giả.

Lee Hayoung chia sẻ rằng, sau hành trình tìm hiểu đầy thử thách, điều quý giá nhất mà một biên tập viên tìm thấy không chỉ là thành công của tác phẩm, mà còn là sự khám phá chính bản thân mình.

Dù nghề biên tập chưa thật sự thu hút giới trẻ, song với Lee Hayoung, đây là công việc mang ý nghĩa sâu sắc: vừa thầm lặng, vừa sáng tạo, góp phần làm nên những tác phẩm để đời.

Đọc sách, Viết sách, Làm sách không chỉ dành cho biên tập viên hay tác giả mà còn là món quà cho bất kỳ ai yêu sách, trân trọng giá trị của con chữ, hoặc đang trên hành trình đi tìm con đường cho chính mình.

Tác giả Lee Hayoung hiện là Tổng biên tập Viện nghiên cứu Đọc & Viết. Cô từng ra mắt tác phẩm: Jose luôn đọc cuốn sách đó (2008), Tại sao khi ấy ta không biết cách yêu thương mà không đau đớn (2018), Thư viện của những thần tượng (xuất bản tại Việt Nam năm 2024)…