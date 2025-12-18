Sân bay Vinh được xây dựng từ năm 1937, nằm trên địa bàn phường Vinh Hưng (TP Vinh cũ, tỉnh Nghệ An). Ban đầu, sân bay phục vụ mục đích quân sự, sau đó được nâng cấp để khai thác hàng không dân dụng.

Sân bay Vinh có diện mạo mới sau nâng cấp, cải tạo.

Năm 1995, sân bay Vinh khai thác tuyến bay thương mại đầu tiên Hà Nội – Vinh – Đà Nẵng. Đến năm 2015, nhà ga hành khách hiện đại với diện tích khoảng 11.700m² được đưa vào sử dụng, công suất phục vụ khoảng 3 triệu hành khách/năm (trước khi nâng cấp), với đầy đủ các dịch vụ. Cuối năm 2019, nhà ga quốc tế tiếp tục được đưa vào khai thác.

Sân đỗ máy bay được cải tạo, mở rộng từ 7 lên 9 vị trí đỗ cho tàu bay thân hẹp (code C), với tổng mức đầu tư 236 tỷ đồng.

Từ ngày 1/7 đến nay, sân bay Vinh tạm ngừng khai thác để sửa chữa, nâng cấp hạ tầng với tổng mức đầu tư gần 1.000 tỷ đồng. Các hạng mục chính gồm đường băng, đường lăn, mở rộng sân đỗ và nâng cấp nhà ga hành khách.

Sau gần 6 tháng thi công, đến giữa tháng 12, công trình cơ bản hoàn thành và dự kiến đưa vào khai thác trở lại từ ngày 19/12. Việc mở cửa sân bay sẽ góp phần khơi thông kết nối, thúc đẩy du lịch, thu hút đầu tư và khẳng định vai trò cửa ngõ hàng không của khu vực Bắc Trung Bộ.

Đường băng sân bay Vinh dài 2.400m, rộng 45m, khai thác từ cuối năm 2003; hạng mục chiếm hơn 623 tỷ đồng – tỷ trọng lớn nhất trong đợt sửa chữa lần này.

Các hạng mục chính như kết cấu thép, vách kính, mái sảnh, lát đá granite, trần nhà và ốp Alu đã hoàn thiện 100%, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật và bảo đảm tính thống nhất kiến trúc.

Hai bên đường băng là hệ thống đèn hiệu hiện đại, bảo đảm an toàn cho chuyến bay.

Sau khi cải tạo, nhà ga quốc nội (T1) có diện tích sàn tăng từ 11.706m² lên 13.200m², nâng công suất khai thác lên khoảng 3–3,5 triệu hành khách mỗi năm.

Sau cải tạo diện tích phòng chờ được mở rộng hơn, tăng thêm khoảng 500 chỗ ngồi.

Sân bay Vinh được nâng cấp nhiều công nghệ mới, nổi bật là hệ thống nhận diện sinh trắc học từ check-in đến an ninh.

Máy check-in tự động được trang bị màn hình cảm ứng, chức năng quét mã vạch. Việc triển khai công nghệ sinh trắc học giúp rút ngắn thời gian làm thủ tục, nâng cao độ chính xác và mang lại trải nghiệm an toàn, thuận tiện hơn cho hành khách.

Phòng chờ cao cấp yên tĩnh, tiện nghi, dành cho hành khách đủ điều kiện sử dụng.

Lần đầu tiên, máy soi chiếu toàn thân (body scanner) được bố trí tại nhà ga nhằm phát hiện vũ khí, vật cấm, bảo đảm an toàn bay trong thời gian ngắn. Đây cũng là một trong những điểm nhấn của đợt cải tạo, sửa chữa này.

Lực lượng an ninh sân bay.

Theo lãnh đạo Cảng hàng không quốc tế Vinh, điểm nhấn của đợt nâng cấp là việc đưa vào vận hành đồng bộ nhiều công nghệ mới, từ làm thủ tục, soi chiếu an ninh, quản lý hành lý đến điều hành bay. Việc này góp phần rút ngắn thời gian chờ đợi, nâng cao chất lượng phục vụ và trải nghiệm của hành khách.

Ngày 15/12, Cảng hàng không Quốc tế Vinh phối hợp các đơn vị liên ngành tổ chức chuyến bay thực nghiệm VJ1225 nhằm đánh giá toàn bộ dây chuyền và sẵn sàng cho việc khai thác trở lại.

Trước đó, sân bay Vinh khai thác 15-20 chuyến mỗi ngày, cao điểm khoảng 40 chuyến, phục vụ khoảng 2 triệu lượt khách mỗi năm. Sau nâng cấp, công suất dự kiến đạt 3,5 triệu khách/năm.

Theo quy hoạch giai đoạn 2021-2030, Cảng hàng không quốc tế Vinh được định hướng đạt cấp 4E, công suất khoảng 8 triệu hành khách và 25.000 tấn hàng hóa mỗi năm; đến năm 2050, công suất dự kiến tăng lên 14 triệu hành khách và 35.000 tấn hàng hóa.