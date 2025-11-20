Bộ Khí hậu, Năng lượng và Môi trường Hàn Quốc (MCEE) thông báo quy định mới sẽ có hiệu lực từ ngày 28/11, sau khi nội các thông qua sửa đổi luật về năng lượng tái tạo.

Theo đó, các bãi đỗ xe công cộng do chính quyền trung ương, địa phương hoặc chính quyền thành phố quản lý đều phải lắp đặt hệ thống năng lượng tái tạo như điện mặt trời.

Cơ quan này cho biết, những bãi đỗ xe có diện tích từ 1.000m2 trở lên sẽ phải lắp hệ thống công suất tối thiểu 1kW cho mỗi 10m2, tương đương ít nhất 100kW cho mỗi bãi đỗ xe.

Biện pháp này được kỳ vọng sẽ đẩy nhanh triển khai năng lượng tái tạo tại các khu đô thị vốn đã có sẵn hạ tầng lưới điện, đồng thời giúp nâng cao hiệu quả sử dụng đất thông qua việc tận dụng mái che bãi đỗ xe để phát triển điện mặt trời.

Hàn Quốc quy định tất cả các bãi đỗ xe công cộng có diện tích trên 1.000m2 đều phải lắp đặt hệ thống điện mặt trời. Ảnh: PV

Trước đó, MCEE đã mở rộng việc áp dụng năng lượng tái tạo thông qua tiêu chuẩn danh mục năng lượng tái tạo dành cho các nhà sản xuất điện và quy định bắt buộc lắp đặt tại các tòa nhà công cộng.

Các cuộc tham vấn với chính quyền địa phương và các cơ quan công quyền sẽ được tổ chức nhằm hoàn thiện kế hoạch triển khai và thống nhất các mục tiêu chính sách năng lượng tái tạo. Từ tháng 12, các buổi phổ biến chính sách sẽ diễn ra tại 11 khu vực đô thị lớn, bao gồm Seoul, với sự hỗ trợ của các tài liệu thông tin mới nhằm hỗ trợ việc triển khai.

Trong thông báo đăng trên mạng xã hội, MCEE nhấn mạnh: “Việc bắt buộc lắp đặt hệ thống năng lượng tái tạo tại các bãi đỗ xe công cộng sẽ nâng cao hiệu quả sử dụng đất quốc gia và thể hiện vai trò dẫn dắt của khu vực công trong triển khai năng lượng tái tạo”.

Cơ quan này cũng cho biết sẽ tiếp tục mở rộng việc ứng dụng năng lượng tái tạo theo nhiều hình thức, nhằm góp phần vào quá trình chuyển đổi xanh và giảm phát thải carbon.

Quy định mới dành cho bãi đỗ xe là một phần trong loạt sáng kiến gần đây, trong nỗ lực của Hàn Quốc nhằm mở rộng điện mặt trời trên nhiều lĩnh vực. Tháng 10 vừa qua, chính phủ đã công bố dự thảo luật thiết lập khuôn khổ pháp lý cho mô hình điện mặt trời kết hợp nông nghiệp, cho phép triển khai điện mặt trời trên đất canh tác mà vẫn đảm bảo an ninh lương thực.

Riêng Cơ quan Công nghệ và Tiêu chuẩn Hàn Quốc (KATS) gần đây đã ban hành bộ tiêu chuẩn quốc gia đầu tiên cho mô-đun quang điện - nhiệt (PVT). Hiện có 10 doanh nghiệp nội địa đang hoạt động trong lĩnh vực này và hướng tới chuẩn hóa quốc tế để mở rộng thị trường trong tương lai.

Hàn Quốc đã lắp đặt thêm khoảng 2,5GW công suất điện mặt trời vào năm 2024, nâng tổng công suất tích lũy lên khoảng 29,5GW tính đến đầu năm 2025.

Theo PV