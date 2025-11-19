Nhà máy điện mặt trời nổi với công suất 47,2 MW này đã đi vào hoạt động.

Nằm tại đập Imha, phía đông thành phố Andong, tỉnh Gyeongsangbuk-do, đây là nhà máy điện mặt trời nổi lớn nhất được đặt cạnh một đập đa năng tại Hàn Quốc. Trên đập Imha hiện có một nhà máy thủy điện công suất 50 MW, cho phép tổ hợp luân phiên truyền tải điện từ hệ thống mặt trời nổi vào ban ngày và thủy điện vào ban đêm.

Kế hoạch lắp đặt hệ thống điện mặt trời tại đập Imha được đề xuất lần đầu vào năm 2021, khi dự án được xác định là tổ hợp năng lượng tái tạo đầu tiên của Hàn Quốc. Năm 2023, giấy phép kinh doanh điện được phê duyệt và việc xây dựng hệ thống bắt đầu từ năm ngoái.

Lễ khánh thành diễn ra vào cuối tháng 9 vừa qua, dự án có tổng vốn đầu tư 73,2 tỷ KRW (tương đương 50,2 triệu USD).

Nhà máy điện mặt trời được làm nổi ngay tại đập thủy điện. Ảnh: Scotra

Scotra, một công ty chuyên thiết kế, sản xuất và lắp đặt các thiết bị điện mặt trời nổi ở Seoul (Hàn Quốc), đã cung cấp các hệ thống phao nổi để gắn các mô-đun do nhà sản xuất Shinsung E&G cung cấp.

Hệ thống năng lượng mặt trời bao gồm 16 cấu trúc nổi được sắp xếp theo các họa tiết giống với quốc kỳ Hàn Quốc và hoa Mugunghwa - quốc hoa của đất nước này.

Nhà máy điện kết hợp giữa năng lượng mặt trời và thủy điện này dự kiến ​​sẽ tạo ra khoảng 61 GWh điện sạch mỗi năm, đủ cung cấp cho khoảng 22.000 hộ gia đình, tương đương 27% tổng số hộ gia đình ở Andong.

Đại diện Scotra cho biết, dự án vận hành theo mô hình có sự tham gia của người dân, trong đó 33 ngôi làng địa phương cùng góp vốn thông qua một pháp nhân riêng. Trong vòng 20 năm, khoảng 22,2 tỷ KRW doanh thu sẽ được phân bổ trở lại cho cộng đồng.

"Khoản hỗ trợ gọi là ‘lương hưu ánh sáng’ này được kỳ vọng sẽ tăng thu nhập cho cư dân địa phương và góp phần phục hồi kinh tế khu vực", vị đại diện này chia sẻ.

Chi tiết trên website của Korea Hydro & Nuclear Power cho biết thêm, mô hình này sẽ mang lại lợi ích cho khoảng 4.500 cư dân sống trong bán kính 1km từ dự án, để cùng chia sẻ lợi nhuận từ nguồn điện mà dự án cung cấp.

Theo Cơ quan Năng lượng Hàn Quốc, năm ngoái Hàn Quốc đã lắp đặt thêm 2,5 GW công suất điện mặt trời, nâng tổng công suất năng lượng mặt trời lên hơn 29,5 GW.

Theo PV