Thị trường điện thoại chính hãng tại Việt Nam tháng 11/2026 chứng kiến làn sóng giảm giá đáng chú ý ở phân khúc dưới 4 triệu đồng. Các mẫu máy 128GB trong phân khúc thậm chí có pin 6.000mAh, NFC và RAM lên đến 6GB

Nhiều mẫu điện thoại có bộ nhớ trong 128GB đang được giảm từ 15–22%, đưa giá bán xuống dưới 4 triệu đồng. Đáng chú ý, người mua không chỉ có thêm lựa chọn dung lượng lưu trữ lớn mà còn có thể sở hữu màn hình 120Hz, pin 6.000mAh, NFC và RAM lên đến 6GB.

Nubia V80 Max nổi bật, Meizu và Xiaomi cạnh tranh bằng trang bị

Nếu xét tương quan giữa giá bán và cấu hình, Nubia V80 Max đang là một trong những sản phẩm đáng chú ý nhất. Với mức giá tham khảo 3,59 triệu đồng, người mua có RAM 6GB, bộ nhớ 128GB, pin 6.000mAh và màn hình 120Hz.

Đây là những thông số khá hấp dẫn trong phân khúc phổ thông, đặc biệt với người thường xuyên sử dụng nhiều ứng dụng và cần thời lượng pin dài.

Điện thoại Nubia V80 Max có RAM 6GB, bộ nhớ 128GB, pin 6.000mAh.

Lợi thế RAM 6GB giúp V80 Max có nhiều dư địa hơn khi đa nhiệm so với những mẫu máy chỉ trang bị RAM 4GB. Tuy nhiên, cần lưu ý dung lượng RAM lớn không đồng nghĩa hiệu năng xử lý vượt trội trong mọi tình huống.

Bộ xử lý Unisoc T7250 vẫn thuộc phân khúc phổ thông, do đó thiết bị phù hợp với nhu cầu thường ngày hơn là chơi game đồ họa nặng.

Meizu Mblu 22 Pro lại có cách tiếp cận khác. Với giá tham khảo mức 3,49 triệu đồng, sản phẩm sử dụng chip MediaTek Helio G81, camera chính 50MP và màn hình 120Hz.

Đây là lựa chọn đáng cân nhắc với người quan tâm đến khả năng xử lý và chụp ảnh trong tầm giá. Tuy nhiên, pin 5.000mAh thấp hơn mức 6.000mAh của Nubia V80 Max và Redmi A7 Pro.

Xiaomi Redmi A7 Pro có ưu thế ở màn hình lớn 6,9 inch, tần số quét 120Hz, pin 6.000mAh và NFC.

Máy sử dụng chip Unisoc T7250, RAM 4GB và bộ nhớ trong 128GB. Với những người thường xuyên xem video, đọc báo, sử dụng mạng xã hội hoặc cần điện thoại hoạt động lâu giữa các lần sạc, đây là cấu hình tương đối phù hợp.

Điểm hạn chế của Redmi A7 Pro nằm ở độ phân giải màn hình HD+, camera và khả năng xử lý không thực sự nổi bật.

Đặc biệt, mức giá 3,99 triệu đồng khiến sản phẩm phải cạnh tranh trực tiếp với Nubia V80 Max và Meizu Mblu 22 Pro, vốn có những lợi thế riêng về RAM hoặc bộ xử lý.

Ở nhóm giá thấp hơn, Nubia A56 có màn hình 6,75 inch, tần số quét 90Hz, chip Unisoc T7200, RAM 4GB và bộ nhớ trong 128GB.

Dù không sở hữu nhiều trang bị nổi bật như những mẫu máy đắt tiền hơn, mức giá tham khảo 2,89 triệu đồng giúp sản phẩm trở thành lựa chọn hợp lý cho học sinh, người lớn tuổi hoặc người cần điện thoại phụ.

HONOR Play 10 có giá tham khảo 3,65 triệu đồng cũng là một phương án trong phân khúc này. Tuy nhiên, người mua nên kiểm tra kỹ cấu hình chip, pin, màn hình và chính sách phần mềm của đúng phiên bản trước khi quyết định.

Mức giảm 15–22% phản ánh áp lực cạnh tranh ở phân khúc giá rẻ

Điểm đáng chú ý của đợt giảm giá tháng 11 không chỉ nằm ở số tiền người tiêu dùng tiết kiệm được mà còn phản ánh sự thay đổi trong cuộc cạnh tranh điện thoại phổ thông tại Việt Nam.

Trước đây, với ngân sách dưới 4 triệu đồng, người mua thường phải chấp nhận những thiết bị có bộ nhớ trong 64GB, RAM thấp và màn hình tần số quét tiêu chuẩn.

Hiện nay, bộ nhớ 128GB đã xuất hiện phổ biến hơn trong phân khúc này. Một số sản phẩm còn được trang bị RAM 6GB, màn hình 120Hz, pin 6.000mAh và NFC.

Điện thoại Redmi A7 Pro có ưu thế ở màn hình lớn 6,9 inch, tần số quét 120Hz, pin 6.000mAh và NFC.

Điều đó cho thấy các hãng đang phải nâng cấp cấu hình để duy trì sức cạnh tranh, trong khi hệ thống bán lẻ sử dụng khuyến mại để kích cầu và giải phóng hàng tồn.

Khi nhiều sản phẩm có thông số tương đối gần nhau, giá bán trở thành yếu tố quyết định lớn hơn trong lựa chọn của người tiêu dùng.

Mức giảm 15–22% cũng cho thấy các nhà bán lẻ đang có dư địa điều chỉnh giá đáng kể.

Tuy nhiên, không nên mặc định mọi mức giảm đều phản ánh một đợt xả hàng hoặc giá trị sản phẩm thấp.

Chương trình khuyến mại có thể phụ thuộc vào từng hệ thống, lượng hàng tồn, thời điểm nhập hàng và phương thức thanh toán.

Đáng chú ý, người mua cần phân biệt giá niêm yết với giá thực trả. Cùng một mẫu Redmi A7 Pro 4GB/128GB NFC, mức giá giữa các cửa hàng có thể chênh lệch vài trăm nghìn đồng.

Vì vậy, việc so sánh giá tại các đại lý uy tín, kiểm tra hàng chính hãng và điều kiện bảo hành có thể mang lại lợi ích lớn hơn việc chỉ nhìn vào tỷ lệ giảm giá được quảng cáo.

Chọn điện thoại 128GB nào trong tầm giá 2–4 triệu đồng?

Xét tổng thể, Nubia V80 Max là lựa chọn nổi bật nếu ưu tiên RAM, pin và khả năng đa nhiệm trong tầm giá dưới 3,6 triệu đồng.

Meizu Mblu 22 Pro phù hợp với người muốn một thiết bị có chip Helio G81, camera 50MP và NFC với mức giá 3,49 triệu đồng.

Xiaomi Redmi A7 Pro đáng cân nhắc nếu ưu tiên màn hình lớn, pin 6.000mAh và hệ sinh thái Xiaomi. Trong khi đó, Nubia A56 là phương án tiết kiệm nhất, phù hợp với nhu cầu sử dụng cơ bản và ngân sách dưới 3 triệu đồng.

Nhìn rộng hơn, làn sóng giảm giá điện thoại 128GB cho thấy phân khúc điện thoại phổ thông đang mang lại nhiều giá trị hơn cho người tiêu dùng.

Với chưa đến 4 triệu đồng, người mua đã có thể tiếp cận những tính năng trước đây thường xuất hiện trên các thiết bị đắt tiền hơn.

Tuy nhiên, để sử dụng lâu dài, người dùng vẫn nên ưu tiên hiệu năng thực tế, RAM vật lý, thời lượng pin, độ ổn định phần mềm và chế độ bảo hành thay vì chỉ chạy theo mức giảm giá cao nhất.