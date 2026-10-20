Thị trường điện thoại chính hãng tại Việt Nam trong tháng 10 chứng kiến nhiều mẫu thuộc phân khúc 10–20 triệu đồng được điều chỉnh giá mạnh.

Thậm chí có mẫu điện thoại giảm tới 40%, ngoài ra nhiều máy giảm phổ biến từ hơn 10% đến 30%. Những mức giá mới giúp người dùng có thêm cơ hội tiếp cận smartphone cao cấp, nhưng đâu mới là lựa chọn đáng tiền nhất?

Nhiều mẫu điện thoại thuộc phân khúc 10–20 triệu đồng được điều chỉnh giá mạnh tháng 10.

Galaxy Z Flip 6 giảm sâu nhất, điện thoại cao cấp trở nên dễ tiếp cận

Trong nhóm smartphone có giá từ 10 triệu đến dưới 20 triệu đồng, Galaxy Z Flip 6 12GB/256GB đang được ghi nhận ở mức 17 triệu đồng, tương ứng mức giảm 40% theo bảng giá tháng 10/2026. Đây là tỷ lệ giảm sâu nhất trong các mẫu điện thoại được thống kê.

Sức hút của Galaxy Z Flip 6 không chỉ nằm ở giá bán. Thiết kế gập đôi giúp máy trở nên nhỏ gọn khi bỏ túi, trong khi màn hình chính Dynamic AMOLED 2X kích thước 6,7 inch, tần số quét 120Hz mang lại trải nghiệm hiển thị cao cấp.

Màn hình ngoài 3,4 inch cũng cho phép người dùng xem thông báo, sử dụng tiện ích và thực hiện một số thao tác nhanh mà không cần mở máy.

Về cấu hình, Galaxy Z Flip 6 sử dụng chip Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy, RAM 12GB và bộ nhớ trong 256GB.

Camera chính 50MP hỗ trợ chụp ảnh hằng ngày, trong khi thiết kế gập giúp người dùng tận dụng nhiều góc chụp linh hoạt hơn.

Dù vậy, máy vẫn có những điểm phải cân nhắc. Viên pin 4.000 mAh không quá lớn nếu so với nhiều smartphone Android hiện nay, tốc độ sạc có dây 25W cũng chưa thật sự nổi bật.

Cơ chế gập và màn hình dẻo đòi hỏi người dùng chú ý hơn đến quá trình sử dụng, đặc biệt khi thiết bị đã qua một thời gian dài hoạt động.

Galaxy Z Flip 6 phù hợp với người muốn trải nghiệm điện thoại gập cao cấp mà không phải chi quá nhiều tiền.

Với mức giá 17 triệu đồng, Galaxy Z Flip 6 phù hợp với người muốn trải nghiệm điện thoại gập cao cấp mà không phải chi gần 20 triệu đồng.

Tuy nhiên, trước khi mua, người dùng nên xác nhận giá tại đại lý, tình trạng hàng mới và chính sách bảo hành đối với màn hình cùng bản lề.

Xiaomi 15 5G giảm 30%, cấu hình mạnh và bộ nhớ 512GB đáng chú ý

Xiaomi 15 5G phiên bản RAM 12GB, bộ nhớ 512GB được ghi nhận ở mức 18,5 triệu đồng, giảm 30% theo dữ liệu tháng 10/2026.

So với Galaxy S25 Edge, mẫu máy này có giá thấp hơn 500.000 đồng, nhưng sở hữu dung lượng lưu trữ gấp đôi.

Đây là lợi thế đáng kể đối với người thường xuyên chụp ảnh, quay video, tải trò chơi dung lượng lớn hoặc lưu nhiều dữ liệu trực tiếp trên điện thoại. Người dùng cũng ít phải cân nhắc việc giải phóng bộ nhớ sau một thời gian sử dụng.

Xiaomi 15 sử dụng chip Snapdragon 8 Elite, màn hình AMOLED 120Hz và hệ thống camera hợp tác phát triển cùng Leica.

Cấu hình này giúp máy hướng đến nhóm khách hàng muốn một chiếc smartphone nhỏ gọn tương đối, nhưng vẫn có hiệu năng mạnh và khả năng chụp ảnh linh hoạt.

Xiaomi 15 5G phiên bản RAM 12GB, bộ nhớ 512GB được ghi nhận ở mức 18,5 triệu đồng tháng 10/2026.

So với Galaxy S25 Edge, Xiaomi 15 có lợi thế về dung lượng lưu trữ trong phiên bản đang xét. Trong khi đó, S25 Edge hấp dẫn hơn với người ưu tiên thiết kế mỏng.

Việc lựa chọn mẫu nào vì vậy phụ thuộc vào nhu cầu thực tế thay vì chỉ dựa vào mức giảm giá.

Điểm cần cân nhắc là giá Xiaomi 15 vẫn ở mức khá cao. Người mua nên kiểm tra chính sách cập nhật phần mềm, chế độ bảo hành và mức giá thực tế tại đại lý trước khi quyết định.

Nếu không cần đến 512GB bộ nhớ, một mẫu smartphone rẻ hơn có thể đem lại hiệu quả kinh tế tốt hơn.

Galaxy S25 Edge giảm 38%, thiết kế mỏng là lợi thế cạnh tranh

Một lựa chọn khác đáng chú ý là Galaxy S25 Edge 5G phiên bản RAM 12GB, bộ nhớ 256GB. Theo giá được điều chỉnh giảm mới nhất tại một số cửa hàng, sản phẩm có giá 18 triệu đồng, giảm 38%.

Galaxy S25 Edge hướng đến người dùng yêu thích smartphone có thiết kế thanh mảnh nhưng vẫn cần hiệu năng cao cấp.

Máy được trang bị chip Snapdragon 8 Elite for Galaxy, RAM 12GB và màn hình chất lượng cao, đáp ứng tốt các nhu cầu từ làm việc, giải trí đến chơi game và xử lý nhiều ứng dụng cùng lúc.

So với Galaxy Z Flip 6, S25 Edge có thiết kế dạng thanh truyền thống, không cần bản lề và không có màn hình gập.

Đây có thể là lợi thế với người thích sự đơn giản, liền mạch và muốn hạn chế những lo ngại liên quan đến cơ chế gập.

Tuy nhiên, thiết kế mỏng cũng đặt ra những đánh đổi về không gian dành cho pin và khả năng tản nhiệt. Người thường xuyên chơi game nặng, quay video dài hoặc sử dụng điện thoại với cường độ cao nên cân nhắc thời lượng pin thực tế trước khi quyết định.

Galaxy S25 Edge hướng đến người dùng yêu thích smartphone có thiết kế thanh mảnh nhưng vẫn cần hiệu năng cao cấp.

Ở mức 18 triệu đồng, Galaxy S25 Edge phù hợp hơn với người đặt thiết kế và hiệu năng lên hàng đầu. Nếu ưu tiên pin, camera đa dụng hoặc dung lượng lưu trữ, người mua nên so sánh thêm với các đối thủ cùng phân khúc.

HONOR 600 5G: lựa chọn cân bằng ở mức giá 14,5 triệu đồng

Với giá bán 14,5 triệu đồng, HONOR 600 5G phiên bản RAM 8GB, bộ nhớ 256GB nằm ở nhóm giá thấp nhất trong danh sách 5 mẫu điện thoại. Mức giảm được ghi nhận là 19%.

Lợi thế của HONOR 600 5G nằm ở chi phí đầu tư ban đầu thấp hơn so với các mẫu Samsung và Xiaomi có giá gần 19 triệu đồng.

Dung lượng lưu trữ 256GB cũng tương đối thoải mái với phần lớn nhu cầu sử dụng thông thường, từ cài đặt ứng dụng đến lưu ảnh và video.

HONOR 600 5G có thể phù hợp với người muốn một chiếc smartphone hiện đại, bộ nhớ tương đối lớn nhưng không cần cấu hình cao.

Tuy nhiên, RAM 8GB thấp hơn mức 12GB trên Galaxy Z Flip 6, Galaxy S25 Edge và Xiaomi 15. Khác biệt này không đồng nghĩa HONOR 600 chắc chắn hoạt động chậm hơn trong mọi tình huống, bởi hiệu năng còn phụ thuộc vào chip xử lý, tối ưu phần mềm và loại ứng dụng được sử dụng.

Trước khi lựa chọn, người mua nên kiểm tra kỹ thông số của đúng phiên bản đang bán, đặc biệt là chip, màn hình, camera, pin và thời gian hỗ trợ phần mềm.

Đây là những yếu tố quyết định trải nghiệm dài hạn, không thể đánh giá chỉ từ mức giảm 19%.

HONOR 600 5G có thể phù hợp với người muốn một chiếc smartphone hiện đại, bộ nhớ tương đối lớn nhưng không cần cấu hình cao nhất phân khúc.

iPhone 16e: Lợi thế hệ sinh thái iOS

iPhone 16e phiên bản 128GB được ghi nhận có giá 13,7 triệu đồng tại một số đại lý, giảm khoảng 5% so với giá niêm yết trước đó.

Xét về sản phẩm, iPhone 16e sử dụng chip Apple A18, màn hình OLED 6,1 inch và camera chính 48MP. Máy phù hợp với người thích thiết kế gọn nhẹ, hệ điều hành iOS, khả năng đồng bộ với các thiết bị Apple và hiệu năng đủ mạnh cho phần lớn tác vụ thường ngày.

Nhược điểm đáng chú ý là bộ nhớ 128GB có thể hạn chế với người lưu nhiều video hoặc trò chơi.

Máy cũng không có camera góc siêu rộng chuyên dụng và màn hình chỉ đạt tần số quét 60Hz, thấp hơn nhiều smartphone Android trong cùng khoảng giá.

Do đó, người mua nên so sánh iPhone 16e với những mẫu iPhone khác và smartphone Android cao cấp trước khi xuống tiền.

Nhìn tổng thể, mức giảm 30–40% của một số mẫu Samsung và Xiaomi cho thấy smartphone cao cấp đời trước đang phải cạnh tranh quyết liệt hơn về giá.

Khi các thế hệ mới xuất hiện, việc điều chỉnh giá giúp những sản phẩm vẫn có cấu hình mạnh tiếp cận nhóm khách hàng rộng hơn.

Tuy nhiên, tỷ lệ giảm cao không đồng nghĩa mọi sản phẩm đều là món hời. Giá niêm yết ban đầu, giá bán thực tế, tình trạng hàng, chính sách bảo hành và giá trị sử dụng trong vài năm tới đều cần được xem xét.

Trong phân khúc 10–20 triệu đồng tháng 10/2026, lựa chọn thông minh không nhất thiết là chiếc điện thoại giảm giá nhiều nhất, mà là sản phẩm có mức giá phù hợp nhất với nhu cầu sử dụng thực tế của người dùng.