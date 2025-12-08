Honor X9d ra mắt ngày 6/12 vừa qua được xem là chiếc smartphone có khả năng chống chịu bền bỉ và dung lượng pin cao nhất trên thị trường hiện nay.

Chiếc Honor X9d không hề hấn gì khi nằm trong máy trộn bê tông. Ảnh: Xuân Thành

Theo đó, smartphone này đạt chứng nhận SGS Thuỵ Sĩ cao cấp cho khả năng chống chịu ba yếu tố: bảo vệ rơi vỡ từ độ cao 2,5m, kháng nước và chống bụi chuẩn IP69K, cho phép thiết bị chịu được tia nước áp lực mạnh ở nhiệt độ cao, gần như không lo hư hại trong các môi trường khắc nghiệt.

Máy được bảo vệ toàn diện với hệ thống chống rơi siêu đàn hồi (Ultra-Bounce Anti-Drop), kết hợp vật liệu chất lỏng phi Newton, kính cường lực thế hệ mới, tăng khả năng chống sốc và chống trầy xước. Máy còn sở hữu cấu trúc chống nước ba lớp 2.0 (Three-layer Water Resistance Structure 2.0), cho phép chịu được xịt rửa áp lực cao, nước nóng, nước bẩn hay tia phun mạnh. Bên cạnh đó, công nghệ cảm ứng nước (AI Heavy Rain Touch) và công nghệ cảm ứng khi đeo găng tay (AI Glove Touch) giúp người dùng thao tác ngay cả khi trời mưa lớn hoặc đang đeo găng tay.

Honor X9d có dung lượng pin lên tới 8.300mAh, giá bán từ 9.99 – 11,99 triệu đồng; thông tin từ hãng cho biết, sản phẩm này có doanh số bán ra tăng 400% so với dòng X9c ra mắt trước đó.

Một sản phẩm smartphone siêu bền khác của Honor cũng ra mắt thị trường Việt Nam vừa qua là X7d. Sản phẩm này cũng đạt chứng nhận SGS Premium Performance về khả năng chống rơi và chịu va đập, có thể chịu được cú rơi từ độ cao tới 2m. Thiết bị được thiết kế theo cấu trúc “áo giáp tê giác”, kết hợp kiến trúc giảm chấn đa lớp và hệ thống phân tán lực thông minh, giúp hạn chế tối đa hư hỏng khi va chạm trong quá trình sử dụng hàng ngày.

Ngoài ra, chuẩn kháng nước IP65 giúp máy chống lại bụi bẩn, tia nước bắn hoặc nước rửa trong sinh hoạt thường nhật. Thiết bị vẫn hoạt động ổn định sau khi ngâm nước sâu 0,5m trong 1 phút, đồng thời hỗ trợ cảm ứng kể cả khi tay ướt hoặc dính dầu; dung lượng pin lên tới 6.500mAh. Máy có giá 5,69 triệu đồng cho phiên bản cấu hình phổ thông và 7,09 triệu đồng cho phiên bản cấu hình cao nhất.

Vivo cũng góp mặt vào phân khúc smartphone siêu bền với chiếc smartphone Y21d. Sản phẩm này cũng đạt chứng nhận SGS Gold Label 5 sao về độ bền, máy còn đạt tiêu chuẩn quân đội với khả năng chống va đập vượt trội nhờ khung giảm chấn và lớp kính cường lực Guardian Glass, tăng gấp đôi khả năng chống trầy xước và va đập so với các thế hệ trước. Máy có khả năng chống bụi và nước đạt chuẩn IP68, IP69 và IP69+; có thể chịu nước ở độ sâu 1,5m trong vòng 30 phút mà vẫn đảm bảo hoạt động bình thường, cùng với công nghệ 'One-Tap Water Ejection' giúp loại bỏ nước trong loa.

Vivo Y21d được trang bị viên pin dung lượng 6.500mAh và có giá 5,09 triệu đồng.

Oppo cũng góp mặt ở phân khúc điện thoại siêu bền với A6 Pro. Theo đó, máy đã vượt qua 14 bài kiểm tra độ bền chuẩn quân đội Mỹ MIL-STD 810H như thả rơi đa góc, va đập cường độ cao và các bài kiểm tra độ bền tiêu chuẩn cao khác. Máy cũng hỗ trợ cảm ứng thông minh cho phép sử dụng khi đeo găng, dưới trời mưa. Khả năng kháng nước của máy là IP66, IP68 và IP69, giúp chống được cả nước nóng đổ vào.

A6 Pro được trang bị viên pin lên tới 7.000mAh cho phiên bản 4G và 6.500mAh cho phiên bản 5G; giá từ 7,49 – 9,99 triệu đồng.