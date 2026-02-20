Điệp "Xa Lộ” và hành trình gieo lửa ấm giữa những cung đường

Những ngày Tết Nguyên đán, khi nhiều người đang sum họp bên gia đình, anh Trần Anh Điệp - 43 tuổi, sống tại phường Lào Cai (tỉnh Lào Cai) vẫn đều đặn nhận cuộc gọi từ những tài xế không may gặp vấn đề về ắc quy. Đó có thể là những người dân trong thành phố, cũng nhiều người là khách du lịch khi đi Lào Cai không may bị hết điện bình ắc quy.

Chia sẻ với PV VietNamNet giữa những ngày đầu xuân năm mới, người hay được gọi với biệt danh Điệp "Xa Lộ" kể, mình vừa thực hiện chuyến "giải cứu" một chiếc xe bán tải không khởi động được ở cách nhà 7km. Khi đến nơi, ắc quy đã hết do chủ xe quên tắt đèn khi đỗ xe. Nhưng chỉ với một vài động tác bật nắp capo, câu dây, đề nổ... chiếc bán tải cồng kềnh đã được khởi động lại.

Chiếc bán tải bị hết ắc quy được anh Trần Anh Điệp đưa xe đến giúp khởi động lại. Ảnh NVCC

Chủ xe vui mừng khó tả, còn anh Điệp thì hạnh phúc vì lại giúp thêm được một người cần giúp giữa những ngày đầu năm.

Khi được chủ xe rút tiền "mừng tuổi", anh Điệp chỉ lắc đầu từ chối và cười nói: "Từ trước đến nay tôi chưa từng lấy 1 đồng nào khi đi giải cứu như vậy, dù là ở gần hay khoảng cách tới 40-50 km. Tôi chỉ nghĩ đơn giản là nếu mình giúp được người khác thì nên giúp, không quản ngại gì".

Nói về "cơ duyên" của mình, anh Điệp kể, từ một buổi tối năm 2014, khi chính anh từng bị hết bình ắc quy xe và phải mất nhiều giờ tìm người hỗ trợ. Từ trải nghiệm đó, anh nhớ mãi cảm giác “nằm đường” là như thế nào và quyết định mua dây câu bình để phòng khi cần thiết. Sau đó vài lần giúp hàng xóm, bạn bè, sang cả những người lạ… rồi thành thói quen lúc nào không hay.

“Ban đầu vợ tôi phản đối dữ lắm vì cứ đang ăn cơm hay nửa đêm nghe gọi là tôi lại chạy đi. Có hôm rét buốt, có hôm trời mưa đá. Cô ấy lo tôi nguy hiểm, lại bảo làm việc nhà chưa xong đã lo chuyện thiên hạ. Nhưng rồi, sau những lần chứng kiến người được cứu hộ quay lại cảm ơn, hoặc gửi lời chúc Tết, vợ tôi dần ủng hộ. Giờ thì coi như quen và còn khuyến khích chồng đi giúp những người cần", anh Điệp cười nói.

Anh Điệp "Xa Lộ" (bên trái) mang lại niềm vui cho hàng nghìn chủ xe bị "chết" ắc quy. Ảnh NVCC

Chiếc Toyota Corolla Altis - "người bạn già" đồng hành cùng hàng nghìn ca cứu hộ

Không ít lần anh phải hỗ trợ trong điều kiện khó khăn, đường đèo tối chỉ có ánh đèn pha mờ, sương phủ dày, gió quất đến buốt tay. Có lần dây câu bình bị đứt, anh lại cúi lắp tạm bằng kẹp sắt để kịp giúp tài xế đang đưa con nhỏ đi cấp cứu. Lúc đó anh không nghĩ nhiều, chỉ tìm đủ mọi cách để giúp bằng được những người cần giúp.

Sự giản dị trong cách anh kể về hành trình cứu hộ ắc quy của mình khiến câu chuyện càng thêm ấm lòng: không hô hào, không làm màu, chỉ là những hành động nhỏ nhưng bền bỉ, lặp đi lặp lại trong suốt 12 năm qua, như cách một ngọn đèn được ai đó âm thầm thắp sáng giữa đêm đèo Lào Cai hun hút.

Chiếc Toyota Corolla Altis là người bạn đồng hành của anh trong hành trình cứu hộ hàng nghìn xe tại Lào Cai. Ảnh NVCC

"Người bạn đồng hành" - chiếc Toyota Corolla Altis màu vàng cát của anh, vốn chỉ là chiếc sedan phổ thông, lại trở thành “cứu tinh” của biết bao tài xế. Gầm thấp nhưng chịu khó leo lề, cũ nhưng máy vẫn bền, từng bị sứt gầm, trầy cản, thậm chí phải thay bình vài lần… Dẫu vậy, chiếc xe dường như càng “quen việc”, càng gắn bó với anh như người bạn đồng hành thầm lặng.

Khi được hỏi trong vòng 12 năm vừa qua đã "cứu" được tổng cộng bao nhiêu chiếc xe bị hết bình ắc quy, anh Điệp "Xa Lộ" chỉ cười nói: "Tôi làm việc này liên tục, có ngày nhận giải cứu cho 7-10 xe, đến giờ chắc phải cỡ gần 10.000 chiếc".

Ngoài những ca anh trực tiếp chạy tới hỗ trợ, với những trường hợp ở quá xa hoặc nằm gần khu vực của các thành viên khác trong Câu lạc bộ Otofun Lào Cai – nơi anh Điệp giữ vai trò Phó Chủ tịch, anh sẽ chủ động liên hệ để anh em gần đó tiếp ứng ngay, bảo đảm vừa thuận tiện vừa kịp thời.

Anh Điệp còn tự tay làm dây câu bình tặng anh em, bạn bè trong Otofun Lào Cai và một số chủ xe nhiệt tình dùng để giúp người khác khi cần thiết. Những bộ dây đặc biệt này dài tới 6m, lõi đồng dẫn điện mạnh, phù hợp với mọi địa hình. Nhờ đó, tinh thần "giúp người” được anh lan tỏa.

Dù vậy, anh Điệp cho biết không phải ca cứu hộ nào cũng “ngon ăn”. Có những trường hợp quá “khoai”, anh loay hoay cả buổi vẫn không thể kích nổ được xe. Nhiều chiếc gặp lỗi phát sinh ở các bộ phận khác như củ đề, máy phát… nên việc hỗ trợ tại chỗ gần như bất khả thi. Thậm chí ngay cả chiếc Altis của anh đôi lúc cũng gặp sự cố ắc quy yếu, buộc anh phải gọi các anh em khác đến tiếp ứng.

“Những lúc như vậy mình buồn lắm, vì đã cố gắng hết sức mà vẫn không giúp được tài xế,” anh tâm sự. Theo anh Điệp, cảm giác bất lực đó chính là động lực để anh tiếp tục tìm tòi, học hỏi thêm về kỹ thuật, nâng cấp dụng cụ và phối hợp chặt chẽ hơn với anh em trong đội. Bởi với anh, mỗi ca cứu hộ không chỉ là chuyện sửa một chiếc xe, mà còn là cách giúp người lạ bớt lo lắng, có thể tiếp tục hành trình an toàn.

Lời chúc năm mới từ ông bố "bỉm sữa"

Cuối năm 2025, vợ anh Điệp hạ sinh đứa con thứ ba, một niềm vui mà vợ chồng anh đã chờ đợi suốt nhiều năm. Hạnh phúc mới khiến người đàn ông 43 tuổi bận rộn hơn với công việc “bỉm sữa”, nhưng không vì thế mà anh rời xa thói quen quen thuộc, sẵn sàng bỏ dở việc nhà nếu nghe tin ai đó đang gặp trục trặc trên đường.

Những ngày này, điện thoại của anh Điệp vẫn reo đều. Có người gọi hỏi công việc nhưng cũng có những tài xế từng được anh cứu nhiều năm trước gọi chúc Tết. Bên cạnh đó, không ít chủ xe đang gặp sự cố về ắc quy giữa đường, anh đều trả lời, trấn an và lên đường nếu cần.

Anh Điệp bảo, hành trình của anh chẳng có gì lớn lao. Nhưng chính từ sự “không lớn lao” ấy, hàng nghìn người đã có thêm một trải nghiệm dễ chịu trên đường, bớt đi một ngày căng thẳng, thêm một lý do để tin rằng sự tử tế vẫn hiện hữu đâu đó quanh mình.

Nhiều người hỏi anh vì sao làm miễn phí suốt từng ấy năm? Anh chỉ đáp: “Tôi nghĩ nếu ai cũng chịu giúp nhau một chút, xã hội sẽ nhẹ nhàng hơn. Tôi không giàu, nhưng cho đi được công sức thì vẫn thấy vui. Mình làm việc gì từ tâm thì cuộc sống cảm thấy nhẹ nhõm và những điều may mắn sẽ đến với mình".

Có lẽ chính những con người như anh, những người chọn cách âm thầm gieo điều lành bằng những hành động nhỏ bé đã khiến mùa xuân trên các cung đường Lào Cai trở nên ấm áp hơn.

“Đầu xuân, tôi chỉ mong mọi người khi cầm lái an toàn và luôn bình tĩnh, kiên nhẫn khi gặp trục trặc trên đường. Hơn hết là cộng đồng lái xe luôn đoàn kết, biết dìu nhau qua những lúc khó khăn,” anh Trần Anh Điệp chia sẻ, giọng trầm ấm vang lên giữa tiếng gió vùng cao.

