Rạng sáng 19/10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm Đan Mạch, Liên minh châu Âu (EU) và Bỉ từ ngày 19-24/10.

Chuyến thăm diễn ra theo lời mời của Nhà vua Đan Mạch Frederik X và Hoàng hậu, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa và Thủ tướng Bỉ Bart De Wever.

Tham gia đoàn chính thức có: Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí; Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an; Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Hải Ninh, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội Nguyễn Hữu Đông, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải, Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng.

Đồng thời, tham gia đoàn còn có ông Tô Ân Xô, Trợ lý Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Phụ trách Văn phòng Tổng Bí thư; Đại sứ Việt Nam tại Đan Mạch Nguyễn Lê Thanh; Đại sứ Việt Nam tại Bỉ Nguyễn Hương Trà, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên minh châu Âu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân rời Hà Nội, lên đường thăm Đan Mạch, EU và Bỉ. Ảnh: TTXVN

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân truyền tải thông điệp mạnh mẽ đường lối đối ngoại của đất nước trong giai đoạn phát triển mới, góp phần tăng cường tin cậy chính trị cũng như mở rộng không gian hợp tác thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, tăng trưởng xanh và phát triển bền vững, phục vụ cho công cuộc xây dựng, phát triển đất nước.

Việt Nam và Đan Mạch có quan hệ ngoại giao hết sức tốt đẹp. Sau 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, hai bên đã xây dựng được nền tảng hợp tác vững chắc với các khuôn khổ Đối tác chiến lược trong lĩnh vực biến đổi khí hậu, năng lượng, môi trường và tăng trưởng xanh vào tháng 11/2011, quan hệ Đối tác toàn diện vào tháng 9/2013 và quan hệ Đối tác chiến lược xanh vào tháng 11/2023.

Hai bên duy trì hiệu quả trao đổi đoàn các cấp, tiếp xúc cấp cao. Đan Mạch là một trong những nhà đầu tư hàng đầu của EU tại Việt Nam, đồng thời là đối tác Bắc Âu nổi bật về đầu tư chất lượng cao và phát triển xanh. Việt Nam là một trong những địa bàn đầu tư trọng điểm của doanh nghiệp Đan Mạch tại khu vực Đông Nam Á.

Với EU, hai bên đã chính thức nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện nhân chuyến thăm của Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa vào tháng 1 năm nay. Việt Nam là đối tác đầu tiên tại Đông Nam Á mà EU thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện và là nước ASEAN duy nhất có đầy đủ các trụ cột hợp tác với EU.

Quan hệ chính trị giữa Việt Nam với EU và với các nước thành viên EU ngày càng được củng cố trên tất cả lĩnh vực. Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) phát huy hiệu quả sau 6 năm triển khai, đưa Việt Nam trở thành đối tác thương mại hàng hóa lớn nhất của EU trong ASEAN và EU trở thành đối tác thương mại lớn thứ 4, đồng thời là nhà đầu tư lớn thứ 6 tại Việt Nam.

Với Bỉ, hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1973, nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược về nông nghiệp năm 2018 với nhiều kết quả tích cực.

Hai bên duy trì trao đổi đoàn cấp cao và tiếp xúc tại các diễn đàn khu vực, diễn đàn quốc tế. Về kinh tế, Bỉ là đối tác thương mại lớn thứ 6 của Việt Nam tại EU, Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Bỉ trong ASEAN.



