Bỏ qua lời khuyên của bác sĩ

Ông N.M.H (43 tuổi, trú tại Hà Nội) được chẩn đoán đái tháo đường khi mới 39 tuổi. Thời điểm phát hiện bệnh, người đàn ông này ở tình trạng thừa cân, chế độ ăn nhiều đồ chiên xào và thường xuyên uống rượu. Các chỉ số đường huyết dao động 8-12 mmol/L, HbA1c ở mức 8,5%. Đây là giai đoạn bệnh chưa quá nặng nhưng bác sĩ khuyến cáo cần điều trị bài bản, kết hợp thuốc và thay đổi lối sống.

Tuy nhiên, thay vì tuân thủ phác đồ điều trị, ông H. lại lựa chọn hướng đi riêng: Tự ăn kiêng, tập luyện và sử dụng các loại thực phẩm chức năng “xách tay” với niềm tin có thể kiểm soát bệnh. Trong thời gian đầu, cơ thể không xuất hiện triệu chứng bất thường, thậm chí còn có dấu hiệu cải thiện. Bệnh nhân giảm cân, duy trì vận động đều đặn, đường huyết lúc đói có vẻ ổn định. Chính điều này càng củng cố niềm tin rằng lựa chọn của ông là đúng.

Suốt gần 3 năm, mọi thứ diễn ra “êm đềm”, không thuốc điều trị, không theo dõi y tế chặt chẽ nhưng ông H. vẫn cảm thấy khỏe mạnh.

Sau đó, những dấu hiệu bất thường bắt đầu xuất hiện. Người bệnh nhìn mờ nhưng cho rằng chỉ là tật khúc xạ nên không đi khám. Vài tháng tiếp theo, cơ thể sụt cân nhanh, da sạm đi rõ rệt. Khi đi khám sức khỏe định kỳ, bác sĩ phát hiện bệnh nhân đã có dấu hiệu suy thận nặng và tổn thương võng mạc nghiêm trọng, đây là những biến chứng điển hình của đái tháo đường không được kiểm soát đúng cách.

Đái tháo đường là bệnh mạn tính, phải tuân thủ điều trị suốt đời.

Mặc dù đã có biến chứng, người đàn ông này vẫn từ chối điều trị theo hướng dẫn chuyên môn. Ông tiếp tục tin vào lối sống lành mạnh và các sản phẩm hỗ trợ mà mình đang sử dụng. Sự chủ quan này đã đẩy bệnh tiến triển nặng hơn trong âm thầm.

Bi kịch xảy ra trong một buổi tập thể dục như thường lệ, ông H. đột ngột xuất hiện cơn đau thắt ngực dữ dội, sau đó ngừng tim. Dù được cấp cứu, người đàn ông không qua khỏi.

Nguyên nhân được xác định là tắc nghẽn mạch vành do xơ vữa động mạch, hậu quả của quá trình tổn thương mạch máu kéo dài nhiều năm mà không được điều trị đúng cách. Người bệnh qua đời ở tuổi 43, để lại nỗi đau lớn cho gia đình.

Sai lầm chí mạng

Theo bác sĩ Dương Minh Tuấn, Khoa Nội tiết - Đái tháo đường, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), đây không phải là trường hợp hiếm. Nhiều người như ông H. tin rằng chỉ cần thay đổi lối sống hoặc sử dụng thực phẩm chức năng là có thể kiểm soát, thậm chí “đẩy lùi” bệnh. Nhưng thực tế lại hoàn toàn khác.

Trong giai đoạn bệnh nhân cho rằng đã đẩy lùi được bệnh, theo bác sĩ Tuấn, đây là lúc nguy hiểm nhất bởi đái tháo đường có thể âm thầm gây tổn thương mạch máu, thận, mắt và tim mà không có biểu hiện rõ ràng.

Đái tháo đường là bệnh mạn tính, không thể tự khỏi và nếu không kiểm soát tốt sẽ âm thầm gây ra hàng loạt biến chứng nguy hiểm.

Cơ chế của các biến chứng này xuất phát từ tình trạng đường huyết cao kéo dài làm tổn thương lớp nội mạc mạch máu. Theo thời gian, các mảng xơ vữa hình thành và tích tụ trong lòng mạch, đặc biệt là mạch vành nuôi tim. Khi mảng xơ vữa vỡ hoặc hình thành cục máu đông, dòng máu bị tắc nghẽn đột ngột, dẫn đến nhồi máu cơ tim hoặc ngừng tim.

“Chỉ cần một sai lầm trong điều trị kéo dài, người bệnh có thể đánh mất cơ hội kiểm soát bệnh. Đến khi biến chứng xuất hiện thì đã quá muộn”, bác sĩ Tuấn cảnh báo.

Để kiểm soát hiệu quả bệnh đái tháo đường, bác sĩ Tuấn khuyến cáo người bệnh cần tuân thủ điều trị theo chỉ định của bác sĩ, bao gồm dùng thuốc đúng liều, theo dõi đường huyết định kỳ và tái khám thường xuyên. Chế độ ăn uống và tập luyện chỉ là yếu tố hỗ trợ, không thể thay thế hoàn toàn điều trị y khoa.

Đặc biệt, người bệnh không nên tự ý bỏ thuốc hoặc sử dụng các sản phẩm không rõ nguồn gốc, chưa được kiểm chứng hiệu quả. Việc tin tưởng mù quáng vào thực phẩm chức năng có thể khiến bệnh tiến triển âm thầm, đến khi phát hiện thì đã ở giai đoạn nặng.

