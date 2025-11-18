Quản trị và Lãnh đạo trong y tế (HBR’s 10 Must Reads on Leadership for Healthcare) - tuyển tập kinh điển của Harvard Business Review, lần đầu tiên được Alpha Books xuất bản bằng tiếng Việt. Cuốn sách nhấn mạnh vai trò trung tâm của lãnh đạo trong việc kiến tạo một hệ thống y tế hiện đại, hiệu quả và bền vững.

Mở đầu cuốn sách là bài viết kinh điển Điều gì làm nên một nhà lãnh đạo? của Daniel Goleman, cha đẻ khái niệm Trí tuệ cảm xúc (EQ). Goleman khẳng định EQ quan trọng gấp đôi IQ trong việc tạo nên một nhà lãnh đạo bền vững, đặc biệt trong môi trường bệnh viện - nơi căng thẳng và rủi ro luôn hiện hữu.

Lãnh đạo có EQ cao biết lắng nghe đội ngũ, thấu cảm bệnh nhân, giữ tỉnh táo khi xử lý khủng hoảng và tạo nên môi trường làm việc tích cực. Theo Goleman, những tổ chức có lãnh đạo sở hữu trí tuệ cảm xúc cao thường đạt hiệu quả tài chính vượt trội và có chỉ số hài lòng của nhân viên, bệnh nhân cao hơn.

Cuốn sách tập hợp các bài viết kinh điển của Peter Drucker, John Kotter, Jim Collins, Robert Kaplan, Amy Edmondson… những tác giả định hình tư duy quản trị hiện đại.

Peter Drucker giúp phân biệt giữa quản lý và lãnh đạo trong vận hành bệnh viện. John Kotter hệ thống hóa quản trị thay đổi, kỹ năng quan trọng trong các giai đoạn tái cấu trúc. Jim Collins giới thiệu mô hình Lãnh đạo cấp độ 5 với sự kết hợp giữa ý chí mạnh mẽ và sự khiêm nhường. Kaplan & Norton phân tích ứng dụng Thẻ điểm cân bằng (Balanced Scorecard) trong đánh giá hiệu quả tổng thể.

Ông Nguyễn Cảnh Bình, Chủ tịch HĐQT Alpha Books cho biết, xuất bản tuyển tập này không chỉ vì giá trị học thuật mà vì tính ứng dụng thực tiễn. Ngành y Việt Nam đang bước vào giai đoạn cần những nhà lãnh đạo có tư duy hệ thống, biết kết nối con người, dữ liệu và mục tiêu xã hội.

Ông cũng nhấn mạnh đây là tài liệu hữu ích cho giám đốc bệnh viện, trưởng khoa, cán bộ quản lý y tế, sinh viên ngành quản trị bệnh viện và y tế công cộng.

Bác sĩ Thomas H. Lee kết luận trong lời dẫn: "Lãnh đạo y tế không chỉ điều hành bệnh viện, mà còn đang điều hành niềm tin của xã hội vào y học".

