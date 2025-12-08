Thưa bác sĩ, nhiều người cho rằng ăn cà chua sống mới giữ được dưỡng chất. Một số thông tin trên mạng lại cho rằng nên ăn chín. Vậy thực tế, ăn cà chua sống hay chín thì tốt cho sức khỏe hơn? Xin cảm ơn! (Bích Hà - TPHCM)



Bác sĩ Huỳnh Tấn Vũ - Giảng viên Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y Dược TPHCM tư vấn:

Cà chua là một trong những loại quả quen thuộc nhất trong bữa ăn của người Việt. Với hương vị thanh, dễ kết hợp và giá trị dinh dưỡng dồi dào, cà chua xuất hiện trong vô số món ăn từ salad trộn, xào, hầm, nướng, nấu canh, nấu súp cho đến làm sốt, làm nước ép.

Cà chua cũng rất “ăn ý” với các loại rau củ, góp phần tạo nên những món ăn thanh đạm nhưng không kém phần hấp dẫn.

Có nhiều loại cà chua khác nhau, từ quả to đến quả nhỏ, nhưng tiêu chí để chọn cà chua bổ dưỡng là màu sắc và độ chín. Cà chua càng đỏ, vỏ càng căng mọng thì càng chứa nhiều dưỡng chất. Trong đó nổi bật nhất là lycopene, một chất chống oxy hóa mạnh giúp giảm tổn thương tế bào, hỗ trợ tim mạch, làm đẹp da và có khả năng giảm nguy cơ một số bệnh mạn tính.

Ngoài lycopene, cà chua còn cung cấp beta-carotene, vitamin C, quercetin, kaempferol cùng nhiều dưỡng chất thực vật khác. Điều đặc biệt là phần lớn những chất chống oxy hóa này nằm trong thành tế bào của quả cà chua, vì vậy cách chế biến có ảnh hưởng lớn đến khả năng hấp thu dinh dưỡng của cơ thể.

Cà chua nấu chín giữ được lycopene. Ảnh: M.Thư.

Thống kê cho thấy hơn 80% lượng lycopene trong khẩu phần ăn hằng ngày đến từ cà chua và các sản phẩm chế biến từ cà chua. Một số thực phẩm màu đỏ khác như dưa hấu cũng chứa lycopene, nhưng hàm lượng thấp hơn.

Ăn sống hay ăn chín

Nhiều người tin rằng ăn cà chua sống là bổ nhất vì giữ nguyên dưỡng chất. Điều này đúng một phần, đặc biệt với vitamin C - loại vitamin dễ bị phân hủy khi gặp nhiệt. Ăn cà chua tươi, đặc biệt khi xay nhuyễn, giúp cơ thể hấp thụ hầu hết vitamin và khoáng chất nhanh chóng.

Tuy nhiên, ở góc độ khoa học, cà chua chín lại có lợi thế vượt trội về khả năng giải phóng chất chống oxy hóa, đặc biệt là lycopene. Khi cà chua được nấu chín, làm sốt hoặc nấu kỹ, các thành tế bào bị phá vỡ, giải phóng hoạt chất giúp cơ thể hấp thụ tốt hơn gấp nhiều lần so với ăn sống. Việc chế biến cà chua cùng dầu ô liu hoặc dầu thực vật còn làm tăng khả năng hấp thụ lycopene vì đây là chất tan trong dầu.

Vì vậy, ăn cà chua sống và chín đều tốt nhưng nếu mục tiêu là tăng hấp thụ lycopene, bạn chế biến chín sẽ mang lại lợi ích nổi bật hơn.

Lưu ý khi sử dụng và bảo quản cà chua

Cà chua chứa lượng nhỏ axit oxalic (khoảng 5,3mg/100 g). Tiêu thụ quá nhiều có thể tăng nguy cơ hình thành tinh thể oxalate, gây sỏi thận ở người có cơ địa nhạy cảm. Bên cạnh đó, do cà chua có tính axit, người mắc bệnh dạ dày - tá tràng nên hạn chế hoặc tránh dùng khi đang đau cấp.

Bạn nên chọn quả tươi, vỏ mịn, chín vừa, không quá xanh cũng không quá mềm. Cà chua để ở nhiệt độ phòng thường giữ được lâu hơn. Nếu bảo quản trong tủ lạnh, nên dùng trong vòng 6-8 ngày khi còn nguyên quả và không quá 2 ngày nếu đã ép hoặc xay.