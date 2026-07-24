Theo bác sĩ chuyên khoa hồi sức tích cực Hoàng Hiên (Trung Quốc), nhiều người có thói quen uống trà sữa, nước ngọt, cà phê pha nhiều đường hoặc các loại đồ uống chứa hàm lượng đường cao để nhanh tỉnh táo. Tuy nhiên, nếu sử dụng những loại đồ uống này khi bụng còn đói và duy trì trong thời gian dài, nguy cơ tổn hại đại tràng có thể tăng lên.

Bác sĩ Hoàng cho biết các loại đồ uống nhiều đường thường chứa đường tinh luyện hoặc siro giàu fructose. Một số sản phẩm còn bổ sung chất tạo ngọt nhân tạo, sữa và chất béo nhằm tăng hương vị. Khi được tiêu thụ lúc bụng đói, các thành phần này có thể khiến đường huyết tăng nhanh, kéo theo hàng loạt phản ứng bất lợi trong cơ thể.

Uống nước có lượng đường cao vào buổi sáng không tốt cho sức khỏe. Ảnh: Ban Mai

Theo bác sĩ, dùng đồ uống nhiều đường khi bụng đói có thể làm insulin tăng đột biến, thúc đẩy tình trạng viêm mạn tính mức độ thấp, gây mất cân bằng hệ vi sinh đường ruột và làm suy giảm khả năng phục hồi của niêm mạc ruột. Những thay đổi này có thể làm tăng nguy cơ tế bào bị đột biến. Mặc dù các tác động không xảy ra ngay lập tức nhưng nếu thói quen này được duy trì trong nhiều năm, đại tràng có thể bị tổn hại một cách âm thầm.

Dẫn kết quả các nghiên cứu trước đây, bác sĩ Hoàng cho biết việc tiêu thụ đồ uống nhiều đường trong thời gian dài có liên quan đến nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng cao hơn. Mối liên quan này đặc biệt rõ ở nam giới cũng như những người đã hình thành thói quen uống đồ uống có đường từ khi còn trẻ. Theo ông, so với những người thường uống cà phê đen hoặc trà không đường, những người sử dụng đồ uống có đường mỗi ngày và duy trì liên tục trên 10 năm có thể có nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng cao gần gấp đôi.

Bác sĩ cũng lưu ý ung thư đại trực tràng ở giai đoạn đầu thường tiến triển âm thầm và không có triệu chứng rõ rệt. Vì vậy, nhiều trường hợp chỉ được phát hiện khi bệnh đã tiến triển. Khi xuất hiện các dấu hiệu như đi ngoài ra máu, sụt cân không rõ nguyên nhân, đầy bụng kéo dài hoặc thay đổi thói quen đại tiện, bệnh thường không còn ở giai đoạn sớm, khiến việc điều trị trở nên khó khăn hơn.

Để bảo vệ sức khỏe đường ruột, bác sĩ Hoàng khuyến nghị nên thay ly đồ uống đầu tiên vào buổi sáng bằng nước lọc, cà phê đen hoặc trà không đường. Theo ông, các nghiên cứu cho thấy sự thay đổi đơn giản này có thể giúp giảm đáng kể các chỉ số viêm như CRP và IL-6, đồng thời cải thiện tình trạng kháng insulin, tạo điều kiện để hệ vi sinh đường ruột dần lấy lại sự cân bằng. Duy trì thói quen lựa chọn đồ uống phù hợp ngay từ đầu ngày được xem là một trong những cách đơn giản góp phần bảo vệ sức khỏe đại tràng và giảm nguy cơ mắc bệnh về lâu dài.