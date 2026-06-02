Nghiên cứu của nhóm tác giả tại Đại học George Mason (Mỹ) đã theo dõi một số người đang ở giai đoạn tiền đái tháo đường. Những người tham gia được yêu cầu ăn 300g xoài tươi mỗi ngày trong 24 tuần. Kết quả cho thấy các chỉ số sức khỏe liên quan đến chuyển hóa đường đều được cải thiện, bao gồm đường huyết lúc đói, chỉ số HbA1c (phản ánh mức đường huyết trong thời gian dài), tình trạng kháng insulin và tỷ lệ mỡ cơ thể. Hiệu quả đạt được thậm chí còn tốt hơn so với nhóm sử dụng thanh ngũ cốc ít đường.

Theo Verywell Health, các nhà nghiên cứu cho rằng tác dụng này có thể liên quan đến thành phần dinh dưỡng và các hợp chất sinh học có trong xoài. Loại quả trên chứa 12 loại polyphenol khác nhau như catechin, anthocyanin, axit gallic và kaempferol. Đây đều là những hợp chất chống oxy hóa được biết đến với vai trò hỗ trợ sức khỏe tim mạch và chuyển hóa.

Xoài ngọt nhưng không làm tăng đường huyết nhiều nếu bạn ăn chừng mực. Ảnh: Ban Mai

Ngoài ra, xoài còn cung cấp nhiều vitamin và khoáng chất quan trọng. Trong 100g xoài có khoảng 8,8g đường, 0,9g chất xơ, 23,5mg vitamin C và 106mg kali. Đáng chú ý, hàm lượng beta-carotene trong xoài rất cao, lên tới 1.152 microgam/100g, cao hơn nhiều so với táo. Chỉ cần ăn khoảng 30g xoài đã có thể đáp ứng nhu cầu beta-carotene khuyến nghị hằng ngày của người trưởng thành.

Một hợp chất đặc trưng khác trong xoài là mangiferin. Nghiên cứu cho thấy chất này có khả năng bảo vệ tế bào tim trước tác động của stress oxy hóa và tình trạng viêm, đồng thời hỗ trợ quá trình chuyển hóa chất béo trong cơ thể.

Lợi ích của xoài không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ kiểm soát đường huyết. Một thử nghiệm kéo dài 4 tuần trên người cho thấy ăn xoài hằng ngày giúp cải thiện tình trạng táo bón hiệu quả hơn so với việc bổ sung lượng chất xơ hòa tan tương đương từ thực phẩm chức năng. Bên cạnh đó, xoài còn chứa lutein và zeaxanthin - hai dưỡng chất quan trọng đối với sức khỏe mắt, có thể giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng do tuổi tác.

Mặc dù có vị ngọt đặc trưng, xoài không thuộc nhóm trái cây có chỉ số đường huyết cao. Theo các nhà nghiên cứu, khi được tiêu thụ với lượng hợp lý, xoài vẫn có thể là một phần của chế độ ăn lành mạnh, hỗ trợ kiểm soát đường huyết, giảm mỡ cơ thể và cải thiện độ nhạy insulin.

Để tận dụng các lợi ích dinh dưỡng của xoài mà không làm tăng lượng đường nạp vào cơ thể, người tiêu dùng nên ưu tiên ăn xoài tươi thay vì nước ép hoặc xoài sấy khô. Việc kết hợp xoài với các thực phẩm giàu protein cũng có thể giúp làm chậm biến động đường huyết sau bữa ăn.