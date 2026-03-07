Caffeine trong cà phê có thể làm tăng nhẹ huyết áp trong thời gian ngắn. Vì vậy, khi cắt bỏ cà phê hoặc các nguồn caffeine khác, bạn cũng loại bỏ mức tăng huyết áp tạm thời này. Tuy nhiên, tác động lâu dài của việc ngừng caffeine đối với huyết áp không đơn giản mà phụ thuộc vào nhiều yếu tố như mức huyết áp ban đầu của bạn, khả năng dung nạp caffeine và loại cà phê bạn sử dụng.

Caffeine và mức tăng huyết áp tạm thời

Theo nghiên cứu của các nhà khoa học Mỹ, do có tác dụng kích thích, caffeine thường gây tăng huyết áp nhẹ và tạm thời, kéo dài từ 1,5 đến 9,5 giờ sau khi hấp thụ. Tuy nhiên, mức độ ảnh hưởng không giống nhau ở mỗi người mà phụ thuộc vào nhiều yếu tố cá nhân, bao gồm tần suất sử dụng caffeine, mức huyết áp ban đầu, cân nặng, việc sử dụng thuốc tránh thai đường uống, thói quen hút thuốc, độ cao nơi sinh sống và tình trạng mang thai.

Cà phê có cả tác dụng tích cực và tiêu cực với cơ thể. Ảnh: Ban Mai

Người uống cà phê thường xuyên có thể ít bị ảnh hưởng hơn do đã hình thành khả năng dung nạp caffeine, kể cả ở khía cạnh huyết áp. Một nghiên cứu trên 77 người trưởng thành khỏe mạnh cho thấy huyết áp tâm thu tăng ở những người không thường uống cà phê sau khi dùng espresso, trong khi nhóm uống thường xuyên không ghi nhận thay đổi đáng kể.

Người tăng huyết áp nặng nên cân nhắc hạn chế caffeine

Theo Verywell Health, một nghiên cứu theo dõi 18.600 người trong gần 19 năm cho thấy, ở nhóm bị tăng huyết áp độ 2 và độ 3, những người uống từ hai tách cà phê trở lên mỗi ngày có nguy cơ tử vong do đột quỵ, nhồi máu cơ tim hoặc bệnh tim mạch cao hơn gấp đôi so với những người uống một tách hoặc ít hơn mỗi ngày.

Do đột quỵ và nhồi máu cơ tim có liên quan chặt chẽ đến huyết áp cao, có thể caffeine đã làm huyết áp tăng vọt đến mức nguy hiểm ở nhóm này.

Tuy nhiên, cùng nghiên cứu cũng ghi nhận rằng trà xanh - dù vẫn chứa caffeine (ít hơn cà phê) - không làm tăng nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch, kể cả ở người có huyết áp cao. Điều này cho thấy ngoài lượng caffeine và mức huyết áp ban đầu, nguồn caffeine cũng có thể ảnh hưởng đến cách cơ thể phản ứng.

Hội chứng cai caffeine

Ngừng caffeine đột ngột có thể gây ra các triệu chứng cai, thường xuất hiện trong vòng 12-24 giờ sau lần sử dụng cuối cùng. Theo nghiên cứu đăng trên Thư viện Y khoa Mỹ, những biểu hiện này có thể bao gồm mệt mỏi, đau đầu, cáu kỉnh, giảm động lực, khó tập trung, thay đổi tâm trạng, cảm giác kém hòa đồng, buồn nôn, đau cơ và các triệu chứng giống cúm.

Hiện chưa có bằng chứng rõ ràng cho thấy huyết áp tăng hay giảm theo một mô hình nhất định trong giai đoạn cai caffeine. Tuy nhiên, với người có tiền sử tăng huyết áp, việc trao đổi với bác sĩ là cần thiết vì một số triệu chứng như đau đầu hoặc mệt mỏi có thể trùng lặp với biểu hiện của huyết áp cao.

Giảm dần lượng caffeine thay vì ngừng đột ngột có thể giúp mọi người hạn chế triệu chứng cai. Nghỉ ngơi, uống đủ nước và sử dụng thuốc giảm đau không kê đơn cũng có thể hỗ trợ trong giai đoạn này.