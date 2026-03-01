Một quả chanh đã bóc vỏ cung cấp khoảng 31mg vitamin C, tương đương 34% giá trị khuyến nghị hằng ngày. Cơ thể cần vitamin C để duy trì sức khỏe làn da, hỗ trợ hệ miễn dịch và nhiều chức năng quan trọng khác.

Theo Verywell Health, dưới đây là những thực phẩm có hàm lượng vitamin C thậm chí cao hơn chanh:

1. Ổi

165g ổi cung cấp 376mg vitamin C. Đây là một trong những nguồn cung cấp vitamin C hàng đầu. Hàm lượng vitamin C dồi dào trong ổi, kết hợp với tinh bột kháng, có thể tăng cường chức năng miễn dịch bằng cách thúc đẩy sự phát triển của lợi khuẩn trong đường tiêu hóa. Vitamin C còn hỗ trợ kiểm soát bệnh tiểu đường, điều hòa huyết áp và giảm viêm.

2. Kiwi

Với 180g kiwi, cơ thể nhận được gần 134mg vitamin C. Kiwi có đặc tính chống viêm và khả năng bảo vệ cơ thể khỏi bệnh tật. Một nghiên cứu cho thấy những người có mức vitamin C thấp khi ăn hai quả kiwi mỗi ngày đã giảm mệt mỏi, cải thiện tâm trạng và nâng cao cảm giác khỏe mạnh. Ngoài ra, kiwi giàu chất xơ và enzyme, hỗ trợ tiêu hóa và điều hòa nhu động ruột.

Xoài là loại quả chứa nhiều vitamin C hơn chanh. Ảnh: Ban Mai

3. Xoài

165g xoài cung cấp khoảng 60mg vitamin C, một lượng đáng kể giúp tăng cường hệ miễn dịch, hỗ trợ cơ thể chống lại các tác nhân gây bệnh và thúc đẩy quá trình sản sinh collagen - yếu tố quan trọng để duy trì làn da săn chắc, đàn hồi.

4. Đu đủ

140g đu đủ cung cấp gần 88mg vitamin C. Loại quả này còn giàu vitamin E, vitamin nhóm B, magiê và kali. Đu đủ có thể tăng cường hệ miễn dịch, điều hòa chức năng thần kinh và bảo vệ tế bào khỏi stress oxy hóa. Nghiên cứu cho thấy vitamin C cùng các chất chống oxy hóa trong đu đủ có thể hỗ trợ sức khỏe tim mạch thông qua điều hòa đường huyết và cholesterol, đồng thời mang lại lợi ích chống lão hóa, chống viêm và hỗ trợ làm lành vết thương.

5. Cam

Các loại trái cây họ cam quýt như cam cũng cung cấp lượng vitamin C dồi dào. Khoảng 180g cam mang lại 96mg vitamin C. Ngoài lợi ích tăng cường miễn dịch, cam còn giúp duy trì độ hydrat hóa nhờ hàm lượng nước cao.

Bổ sung vitamin C đúng cách

Lượng vitamin C khuyến nghị phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm giới tính và độ tuổi. Một số lời khuyên từ chuyên gia gồm:

- Cố gắng hấp thụ hầu hết các nguồn vitamin C ở dạng sống hoặc tươi (như trái cây và rau củ) vì hàm lượng vitamin C có thể giảm do nhiệt khi nấu và bảo quản lâu dài.

- Cân nhắc bổ sung vitamin C hoặc vitamin tổng hợp nếu bạn nghĩ rằng chế độ ăn chưa cung cấp đủ.

- Lưu ý rằng thực phẩm bổ sung vitamin C có thể tương tác với một số loại thuốc, hãy tham khảo ý kiến chuyên gia y tế trước khi sử dụng.