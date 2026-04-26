Cà phê từ lâu đã là loại đồ uống ưa thích vào buổi sáng của nhiều người. Tuy nhiên, bác sĩ Manan Vora (Ấn Độ) cảnh báo rằng cách pha và thời điểm dùng không hợp lý có thể làm mất đi lợi ích vốn có của đồ uống này.

Lợi ích của cà phê đen đối với gan

Theo Money Control, cà phê đen được xem là một trong số ít đồ uống tự nhiên có khả năng hỗ trợ làm giảm mỡ gan và bảo vệ gan trước các tổn thương lâu dài. Theo bác sĩ Vora, cà phê chứa hơn 1.000 hợp chất hoạt tính sinh học, trong khi nhiều viên uống đa vitamin chỉ có khoảng vài chục thành phần.

Những hợp chất này bảo vệ tế bào gan, cải thiện độ nhạy insulin và góp phần làm giảm nguy cơ mắc bệnh Alzheimer. Nhờ đó, nếu sử dụng đúng cách, cà phê đen có thể trở thành một yếu tố hỗ trợ sức khỏe đáng kể trong chế độ sinh hoạt hằng ngày.

Cà phê đen cũng có những tác dụng phụ nhất định nếu uống sai cách. Ảnh: Ban Mai

Sai lầm phổ biến khi uống cà phê

Dù có nhiều lợi ích, cà phê lại thường bị sử dụng theo cách làm giảm hoặc triệt tiêu tác dụng. Một trong những sai lầm phổ biến là thêm sữa và đường. Theo bác sĩ Vora, việc bổ sung sữa có thể cản trở quá trình hấp thụ chất chống oxy hóa trong cà phê ngay khi được pha vào. Trong khi đó, đường làm tăng insulin, đặc biệt khi uống vào buổi sáng trước bữa ăn đầu tiên.

Chính thói quen đó khiến nhiều người rơi vào tình trạng sức khỏe đi xuống mà không hiểu nguyên nhân. Bác sĩ cho biết ông thường gặp những bệnh nhân có chỉ số gan xấu dần, đường huyết tăng và mỡ bụng khó giảm. Điều đáng chú ý là họ đều tin rằng mình đang ăn uống lành mạnh. Tuy nhiên, việc uống cà phê sai cách đã vô tình làm mất đi lợi ích của một thức uống vốn có thể hỗ trợ sức khỏe.

Cách uống cà phê đúng để tối đa lợi ích

Để tận dụng tác dụng của cà phê, bác sĩ Vora khuyến nghị nên uống cà phê đen, không thêm sữa và đường. Bên cạnh đó, thời điểm uống cũng đóng vai trò quan trọng.

Ông khuyên mọi người không nên uống cà phê ngay sau khi thức dậy mà nên chờ ít nhất 90 phút. Ngoài ra, bạn nên tránh uống sau 15h nếu muốn đảm bảo chất lượng giấc ngủ. Việc lựa chọn đúng thời điểm giúp cơ thể hấp thụ tốt hơn các lợi ích của cà phê đồng thời hạn chế tác động tiêu cực đến nhịp sinh học.

Theo bác sĩ, vấn đề không phải là so sánh giữa cà phê đen và các loại cà phê khác mà là hiểu rõ liệu thức uống buổi sáng có thực sự mang lại lợi ích cho cơ thể hay chỉ tạo cảm giác như vậy. Việc điều chỉnh cách uống cà phê, dù nhỏ, có thể tạo ra khác biệt đáng kể đối với sức khỏe lâu dài.