Diễn biến bất thường: Tài sản đồng loạt lao dốc

Phiên giao dịch cuối tuần ngày 5/6 chứng kiến một diễn biến hiếm gặp trên thị trường tài chính toàn cầu khi hàng loạt loại tài sản từ vàng, chứng khoán Mỹ, dầu mỏ đến Bitcoin cùng giảm mạnh.

Giá vàng thế giới lao dốc mất 146 USD, tương đương giảm 3,3%, xuống còn 4.330 USD/ounce - mức thấp nhất trong nhiều tháng. Tại Việt Nam, vàng SJC ngày 6/6 giảm khoảng 3 triệu đồng/lượng, xuống còn 146,2 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 150,2 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

So với đỉnh gần 192 triệu đồng/lượng hồi cuối tháng 1, giá vàng đã mất hơn 40 triệu đồng/lượng, tương đương giảm trên 21%.

Trên thị trường chứng khoán Mỹ, chỉ số Nasdaq lao dốc hơn 4%, trong khi Dow Jones mất gần 700 điểm. Tâm điểm bán tháo tập trung vào nhóm cổ phiếu bán dẫn và công nghệ - những ngành đã tăng nóng nhờ làn sóng đầu tư AI trong thời gian qua.

Thị trường tiền số cũng không tránh khỏi áp lực. Bitcoin rơi xuống dưới ngưỡng 60.000 USD/BTC, giảm khoảng 4% trong 24 giờ, mất 26% trong vòng một tháng và giảm hơn 40% so với cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, giá dầu WTI giảm gần 2,7% xuống 90,54 USD/thùng, còn dầu Brent giảm hơn 2% xuống 93,09 USD/thùng do lo ngại nguồn cung gián đoạn từ Trung Đông suy giảm.

Thị trường tài chính toàn cầu biến động mạnh sau báo cáo việc làm tích cực của Mỹ. Ảnh: HH

Đáng chú ý, các tài sản vốn được xem là đối nghịch nhau lại cùng giảm giá. Thông thường, khi chứng khoán giảm mạnh, dòng tiền sẽ tìm đến vàng như một kênh trú ẩn an toàn. Tuy nhiên lần này, vàng cũng bị bán tháo. Riêng USD là một trong số ít kênh tăng giá, lên mức cao nhất trong hai tháng.

Nguyên nhân chủ yếu đến từ báo cáo việc làm của Mỹ vượt xa kỳ vọng. Nền kinh tế Mỹ tạo thêm 172.000 việc làm trong tháng qua, cao hơn nhiều so với dự báo 80.000 việc làm. Dữ liệu tích cực này khiến thị trường thay đổi kỳ vọng về chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Giới đầu tư cho rằng Fed dưới thời tân Chủ tịch Kevin Warsh có thể không cắt giảm lãi suất như kỳ vọng, thậm chí có khả năng duy trì hoặc nâng lãi suất nếu kinh tế tiếp tục tăng trưởng mạnh. Ngay lập tức, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng vọt lên 4,535%/năm, kéo dòng tiền rời khỏi các tài sản rủi ro và cả vàng.

Bên cạnh đó, lo ngại về việc nhiều tập đoàn công nghệ lớn như Meta, Google và có thể cả Amazon, Microsoft phát hành thêm cổ phiếu để huy động vốn đầu tư AI cũng làm gia tăng áp lực bán trên thị trường.

Đối với tiền số, niềm tin nhà đầu tư bị ảnh hưởng sau khi MicroStrategy (MSTR) bán Bitcoin và xuất hiện thông tin về lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng trong một số nền tảng blockchain, khiến tâm lý phòng thủ lan rộng trên toàn thị trường crypto.

Vàng có còn giảm nữa, chứng khoán Mỹ và dầu mỏ ra sao?

Theo nhiều chuyên gia, cú giảm mạnh vừa qua chưa đủ cơ sở để khẳng định thị trường tài chính toàn cầu đã bước vào một chu kỳ suy giảm dài hạn.

Giáo sư Jeremy Siegel thuộc Wharton School nhận định, những cú giảm sốc do tác động của các dữ liệu kinh tế hoặc chính sách tiền tệ thường mang tính điều chỉnh kỹ thuật nhiều hơn là tín hiệu kết thúc xu hướng tăng dài hạn. Theo ông, kinh tế Mỹ hiện vẫn duy trì nền tảng tích cực với thị trường lao động khỏe mạnh và động lực tăng trưởng từ cuộc cách mạng trí tuệ nhân tạo (AI).

Tuy nhiên, trong ngắn hạn, áp lực vẫn còn khá lớn đối với nhóm cổ phiếu công nghệ và bán dẫn. Lãi suất cao làm tăng chi phí vốn, đồng thời khiến định giá các doanh nghiệp tăng trưởng cao trở nên kém hấp dẫn hơn.

Do đó, theo nhiều chuyên gia, chứng khoán Mỹ có thể tiếp tục biến động mạnh trong vài tuần tới. Dòng tiền nhiều khả năng sẽ luân chuyển từ các cổ phiếu AI, chip bán dẫn sang nhóm tài chính, công nghiệp và các doanh nghiệp có định giá hợp lý hơn.

Đối với vàng, triển vọng ngắn hạn đang trở nên kém tích cực hơn rõ rệt. Khảo sát mới nhất cho thấy, khoảng 74% chuyên gia Phố Wall dự báo giá vàng tiếp tục giảm trong tuần tới. Chuyên gia Marc Chandler cho rằng việc vàng phá vỡ đường trung bình động 200 ngày là tín hiệu kỹ thuật tiêu cực. Trong khi đó, Alex Kuptsikevic dự báo giá có thể giảm về vùng 4.250 USD/ounce.

Kịch bản tiêu cực hơn là vàng có thể lùi về khu vực 4.128 USD/ounce - tương ứng vùng đáy được thiết lập hồi tháng 3. Ngoài áp lực từ đồng USD mạnh và lãi suất cao, việc các quỹ ETF vàng bị rút khoảng 2 tỷ USD cũng cho thấy dòng tiền đang dịch chuyển sang trái phiếu Mỹ.

Tuy nhiên, triển vọng dài hạn của vàng chưa hoàn toàn bị phá vỡ. Nhu cầu dự trữ vàng của các ngân hàng trung ương trên thế giới vẫn ở mức cao. Bên cạnh đó, bất kỳ biến động địa chính trị nào tại Trung Đông, đặc biệt là nguy cơ căng thẳng Mỹ - Iran leo thang trở lại, đều có thể kích hoạt nhu cầu trú ẩn an toàn và hỗ trợ giá vàng phục hồi lên vùng 4.400-4.500 USD/ounce.

Đối với dầu mỏ, xu hướng ngắn hạn đang phụ thuộc nhiều vào diễn biến địa chính trị. Nếu căng thẳng Trung Đông tiếp tục hạ nhiệt, giá dầu có thể duy trì đà điều chỉnh. Ngược lại, bất kỳ sự gián đoạn nguồn cung nào cũng có thể khiến giá dầu tăng trở lại nhanh chóng.

Nhìn chung, thị trường đang trải qua giai đoạn tái định giá sau khi các dữ liệu kinh tế Mỹ vượt kỳ vọng. Áp lực điều chỉnh có thể còn kéo dài trong ngắn hạn, nhưng chưa đủ cơ sở để khẳng định một chu kỳ suy giảm dài hạn đã bắt đầu.