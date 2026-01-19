Cụ thể, bà Trần Thị N. cho biết bà hiện là viên chức và đã làm việc tại vị trí công tác hiện tại được 14 năm 6 tháng. Trong thời gian này, bà có 11 năm giữ ngạch cán sự và 4 năm 6 tháng giữ ngạch chuyên viên. Đáng chú ý, bà đã tốt nghiệp đại học từ năm 2017. Từ thực tế trên, bà Nguyên băn khoăn không biết mình có đủ điều kiện để được xem xét tiếp nhận vào làm công chức ngạch chuyên viên hay không.

Trả lời vấn đề này, Bộ Nội vụ cho biết việc tiếp nhận viên chức vào công chức hiện được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 170/2025 của Chính phủ.

Cụ thể, tại điểm b khoản 3 Điều 13 của Nghị định số 170/2025 quy định: các trường hợp được xem xét tiếp nhận vào công chức (bao gồm các đối tượng quy định tại các điểm b, c, d, e, g và h khoản 1 Điều 13) phải có đủ từ 5 năm công tác trở lên theo đúng quy định của pháp luật và có tham gia đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Thời gian công tác để làm căn cứ xem xét tiếp nhận không bao gồm thời gian tập sự, thử việc. Trường hợp thời gian công tác không liên tục nhưng chưa nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần thì được phép cộng dồn. Việc cộng dồn này bao gồm cả thời gian công tác trước đó tại các vị trí việc làm thuộc nhóm đối tượng được quy định trong nghị định.

Ngoài điều kiện về thời gian công tác và bảo hiểm xã hội, Bộ Nội vụ nhấn mạnh yêu cầu người được xem xét tiếp nhận vào công chức phải đang làm công việc có yêu cầu trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với vị trí việc làm dự kiến tiếp nhận.

Đối với trường hợp tiếp nhận vào vị trí việc làm xếp ngạch chuyên viên, viên chức phải đáp ứng yêu cầu có trình độ đại học trở lên và có ít nhất 5 năm làm công việc đòi hỏi trình độ chuyên môn phù hợp với vị trí này.

Như vậy, căn cứ các quy định nêu trên, việc viên chức có đủ điều kiện được tiếp nhận vào công chức ngạch chuyên viên hay không sẽ phụ thuộc vào tính phù hợp của vị trí việc làm, trình độ chuyên môn và thời gian công tác thực tế đáp ứng yêu cầu của pháp luật, chứ không chỉ căn cứ vào tổng số năm công tác.

Bộ Nội vụ đề nghị bà Trần Thị N. chủ động liên hệ cơ quan quản lý cán bộ, công chức tại địa phương để được hướng dẫn cụ thể, xem xét hồ sơ và thực hiện theo đúng quy định hiện hành.