Thành Vatican là quốc gia nhỏ nhất thế giới xét cả về diện tích lẫn dân số. Với diện tích khoảng 0,49km2 và chưa đến 1.000 công dân, nơi đây thậm chí nhỏ hơn nhiều công viên lớn ở một số thành phố.

Điều đặc biệt là toàn bộ lãnh thổ Vatican nằm gọn trong lòng Rome (Italy), được bao quanh bởi những bức tường thành cổ. Theo số liệu tổng hợp từ VaticanTickets, du khách chỉ mất chưa đầy 1 giờ để đi bộ qua quốc gia này.

Thành Vatican là quốc gia nhỏ nhất thế giới nhưng hấp dẫn hàng triệu lượt khách du lịch mỗi năm.

Điều đặc biệt là dù có diện tích nhỏ bé, Vatican lại là trung tâm của Giáo hội Công giáo với hơn 1 tỷ tín đồ trên toàn thế giới. Người đứng đầu quốc gia là Giáo hoàng, đồng thời cũng là một trong những nhân vật có ảnh hưởng tôn giáo lớn nhất thế giới.

Ít người biết rằng Vatican chỉ chính thức trở thành quốc gia độc lập vào năm 1929, sau khi Hiệp ước Lateran được ký kết với Italy, khép lại nhiều thế kỷ tranh chấp liên quan tới lãnh thổ Rome.

Dù có diện tích rất nhỏ, Vatican vẫn sở hữu hộ chiếu, tiền xu euro in hình Giáo hoàng và các mẫu tem được giới sưu tầm săn đón. Quốc gia này còn có ngân hàng, đài phát thanh, tờ báo chính thức và tuyến đường sắt quốc gia ngắn nhất thế giới, dài chưa đến 1km, chủ yếu phục vụ vận chuyển hàng hóa, theo Britannica.

Một chi tiết đặc biệt khác là lực lượng Vệ binh Thụy Sĩ của Vatican được thành lập từ năm 1506 và đến nay vẫn sử dụng trang phục mang phong cách Phục hưng. Đây là một trong những đội quân nhỏ nhưng lâu đời nhất thế giới, với nhiệm vụ chính là bảo vệ Giáo hoàng.

Khác nhiều quốc gia khác, quốc tịch Vatican chủ yếu được cấp theo chức vụ và có thể mất đi khi người đó rời nhiệm vụ. Toàn bộ lãnh thổ Vatican cũng là quốc gia duy nhất trên thế giới được UNESCO công nhận là Di sản thế giới. Quốc gia này không đánh thuế thu nhập, nguồn tài chính chủ yếu đến từ quyên góp của tín đồ cùng doanh thu du lịch và bảo tàng, theo Britannica.

Theo Vatican News, năm 2025, Bảo tàng Vatican đón khoảng 6,9 triệu lượt khách. Nơi đây lưu giữ một trong những bộ sưu tập nghệ thuật lớn nhất thế giới với không gian trưng bày dài hơn 2,7km. Ước tính, nếu dành 1 phút cho mỗi tác phẩm, du khách có thể mất nhiều năm mới xem hết. Nổi bật nhất là trần bích họa Nhà nguyện Sistine do danh họa Michelangelo thực hiện, được xem là đỉnh cao của nghệ thuật Phục hưng.

Ngoài ra, Vatican còn sở hữu những khu vườn rộng chiếm hơn một nửa diện tích lãnh thổ nhưng phần lớn không mở cửa đại trà cho khách tham quan. Bên dưới quốc gia này là hệ thống hầm mộ cổ từ thời La Mã, được cho là liên quan tới nơi an nghỉ của Thánh Phêrô. Trong khi đó, kho lưu trữ Tông tòa Vatican vẫn là một trong những nơi gây tò mò nhất thế giới khi lưu giữ khối lượng lớn tài liệu lịch sử, bao gồm nhiều văn bản hàng trăm năm tuổi.

Chỉ trong quãng đi bộ ngắn, du khách có thể đi từ Quảng trường Thánh Phêrô - nơi hàng chục nghìn người tụ họp - tới thánh đường và hệ thống bảo tàng chứa đựng lịch sử, nghệ thuật hàng nghìn năm. Hiếm có nơi nào mà chỉ trong vài trăm mét, người ta có thể cảm nhận rõ nét sự giao thoa của quyền lực, đức tin và văn minh nhân loại như ở Vatican.

Một quốc gia nhỏ bé đến mức có thể đi xuyên qua nó chỉ trong 1 giờ đồng hồ, nhưng để hiểu hết giá trị, chắc chắn du khách sẽ cần nhiều thời gian hơn thế. Vatican không chỉ là điểm đến du lịch mà còn là nơi hội tụ của đức tin, nghệ thuật, lịch sử và những bí ẩn chưa bao giờ ngừng cuốn hút.