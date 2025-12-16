Ngày 16/12, Công an TPHCM đang phối hợp cùng Công an phường Phú Định (TPHCM) làm rõ về nguyên nhân tử vong của bé Đ.H.M. (SN 2022) sau bữa cơm trưa tại Lớp mẫu giáo B.M. trên địa bàn.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, UBND phường Phú Định yêu cầu Lớp mẫu giáo B.M. tạm ngưng hoạt động để phục vụ công tác điều tra, xác minh của cơ quan công an.

Theo thông tin ban đầu, trưa 11/12, bé M. cùng các bé khác ăn cơm tại lớp với thực đơn là cơm trắng, thịt heo kho đậu hũ và canh cải nấu tôm.

Khi đang ăn, bé M. có dấu hiệu ho, sặc. Bảo mẫu T. liền lau hạt cơm trào ra từ mũi, cho bé uống nước canh và tiếp tục đút ăn.

Sau đó, bảo mẫu T. quay sang cho các bé khác ăn. Vài phút sau, bảo mẫu T. phát hiện bé M. có dấu hiệu bất thường, gật gù. Nghĩ rằng bé buồn ngủ, bảo mẫu bế bé đi rửa mặt và móc thức ăn trong miệng ra.

Khi tình trạng bé M. tiếp tục không bình thường và trở nặng, các bảo mẫu đã tiến hành sơ cứu, sau đó đưa đến trung tâm y tế địa phương rồi chuyển vào Bệnh viện Nhân dân 115.

Lúc này, bé M. đã hôn mê, cơ thể tím tái, ngưng tim, ngưng thở. Dù các y bác sĩ đã nỗ lực cứu chữa nhưng bé M. không qua khỏi.