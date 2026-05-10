dinh bac 2.JPG
Trên sân nhà, Đình Bắc cùng các đồng đội CAHN quyết tâm đánh bại Thép Xanh Nam Định để tiến gần hơn tới chức vô địch V-League.
dinh bac 6.JPG
Anh cùng CLB, thầy Mano Polking 'gom' hết giải thưởng tháng 4
dinh bac 5.JPG
Dù gặp đối thủ khó chơi, Đình Bắc vẫn thể hiện được hết khả năng.
dinh bac 7.JPG
Ngay ở phút thứ 7, từ đường chuyền dài, Đình Bắc khống chế bóng rối thoát đi với sức rướn ấn tượng, vượt qua hậu vệ đội khách rồi dễ dàng ghi bàn với cú sút chìm về bên phải thủ môn Liêm Điều.
dinh bac 3.JPG
Đây là bàn thắng thứ 9 của Đình Bắc ở mùa giải năm nay.
dinh bac 1.JPG
Bị Thép Xanh Nam Định dẫn ngược 2-1,  Đình Bắc cùng các đồng đội càng chơi quyết tâm.
xuan son 1.JPG
Trên băng ghế dự bị, chứng kiến màn thể hiện của Đình Bắc, Xuân Son gần như "đứng hình".
xuan son 2.JPG
Ở trận này anh không được vào sân nhằm giữ sức cho Cúp CLB Đông Nam Á 2025/26.
dinh bac 10.jpg
Trong khi đó Đình Bắc tỏa sáng trên sân với cú đúp, góp công lớn giúp CAHN thắng chung cuộc 3-2. Chân sút sinh năm 2004 ghi 10 bàn sau 6 trận liên tiếp tại V-League. Anh đang có cơ hội giành Vua phá lưới ở mùa giải năm nay.
cahn 1.jpg
CAHN có thể vô địch ở vòng đấu tới, trong trận tiếp đón Thanh Hóa.