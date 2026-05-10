U17 Việt Nam khởi đầu VCK U17 châu Á 2026 bằng chiến thắng quan trọng 1-0 trước U17 Yemen. Bàn thắng duy nhất của Quang Hưng giúp thầy trò HLV Cristiano Roland giành trọn 3 điểm, đồng thời tạo nên cột mốc đáng nhớ: lần đầu tiên sau một thập kỷ, U17 Việt Nam mới lại thắng tại vòng chung kết U17 châu Á.

U17 Việt Nam quyết gây bất ngờ trước U17 Hàn Quốc - Ảnh: VFF

Chiến thắng này càng giá trị khi U17 Hàn Quốc và U17 UAE hòa nhau 1-1 ở trận đấu còn lại. Với cục diện đó, U17 Việt Nam tạm độc chiếm ngôi đầu bảng C và rộng cửa cạnh tranh vé vào tứ kết, cũng là tấm vé dự World Cup.

Dù vậy, HLV Cristiano Roland hiểu rằng chặng đường phía trước còn rất khó khăn. U17 Hàn Quốc là đối thủ vượt trội về đẳng cấp, kiểm soát bóng 69% và tung 15 cú sút trước UAE. Đặc biệt, Ahn Joo Wan, người ghi bàn gỡ hòa phút 88, là ngòi nổ nguy hiểm nhất mà U17 Việt Nam cần phong tỏa.

Đội hình dự kiến U17 Việt Nam vs U17 Hàn Quốc

U17 Việt Nam: Xuân Hòa, Mạnh Cường, Đăng Khoa, Anh Hào, Quý Vương, Hoàng Việt, Minh Thủy, Đại Nhân, Nguyễn Lực, Văn Dương, Sỹ Bách

U17 Hàn Quốc: Park Ji-Hu, Choi Jae-Hyeok, Seong Min-Su, Jung Ha-Won, Ahn Joo-Wan, Kim Ji-Woo, Kim Ji-Ho, An Sun-Hyun, Moon Ji-Hwan, Choi Min-Jun, Moon Yu-No.

Xếp hạng bảng C trước lượt trân thứ hai